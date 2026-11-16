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La selección de Países Bajos sufrió el lunes por la noche una derrota demoledora ante Alemania en la Liga de Naciones. El equipo del seleccionador Xavi Hernández fue humillado por 5-0 en el Olympiastadion de Berlín y, sobre todo después del descanso, no tuvo nada que hacer. Florian Wirtz fue el gran protagonista de Alemania con dos goles. Pese a todo, Países Bajos avanza a cuartos de final como segundo del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones, por detrás de Alemania. Es la mayor derrota de Países Bajos en 67 años: en 1959 perdió por 7-0 ante Alemania.

Países Bajos afrontó el duelo de prestigio contra sus vecinos del este con prácticamente la misma alineación que ante Grecia. Solo faltó Frenkie de Jong, con unas leves molestias, por lo que Quinten Timber obtuvo un puesto en el once titular. Antes del partido, Xavi ya había advertido de la calidad de Alemania, que, bajo la dirección de Jürgen Klopp, debía hacer todo lo posible por alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Desde el inicio quedó claro que a Países Bajos le esperaba un partido muy distinto al de unos días antes en Ámsterdam. Alemania presionó desde arriba la salida de balón neerlandesa con muchos jugadores, lo que obligó al portero Bart Verbruggen a recurrir con frecuencia al balón largo. Países Bajos intentó generar peligro al contragolpe con la velocidad de Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summerville, pero apenas logró poner a prueba a la defensa alemana.

Aun así, Países Bajos tuvo una excelente ocasión para abrir el marcador a mediados de la primera parte. Summerville lanzó en profundidad a Gakpo, quien superó a su marcador e intentó encontrar a Malen en el segundo palo. Sin embargo, el centro salió demasiado fuerte y Malen calculó mal el salto, por lo que su cabezazo se fue fuera.

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En el otro extremo, Derry Scherhant se hizo notar. El delantero del SC Freiburg estrelló un gran disparo en el poste a los 32 minutos, pero nueve minutos después sí consiguió marcar. Scherhant recortó con facilidad ante Denzel Dumfries y colocó el balón de forma espectacular en la escuadra, sin que Verbruggen pudiera hacer nada. Alemania se fue al descanso con una ventaja de 1-0.

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Tras el descanso, al principio pareció que Países Bajos aún podía volver a meterse en el partido. Dumfries apareció en el segundo palo en el minuto 48, pero cabeceó un centro por encima de la portería de Marc-André ter Stegen. Gakpo también dispuso de una ocasión de tiro, pero el portero alemán detuvo su intento y después vio cómo su equipo se hacía definitivamente con la iniciativa.

En el minuto 60, todo se torció para Países Bajos. Dumfries perdió el balón en una zona peligrosa y Wirtz castigó el error sin piedad con un potente disparo desde lejos que entró tras tocar la cara interior del poste. Solo cinco minutos después, la desventaja aumentó cuando Nico Schlotterbeck marcó de cabeza en una jugada a balón parado, pese a la presencia de varios defensas neerlandeses.

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La maquinaria goleadora alemana estaba lejos de detenerse. En el minuto 71, Wirtz aprovechó los enormes espacios en la defensa neerlandesa y marcó desde cerca con un remate que tocó el larguero antes de entrar: 4-0. El seleccionador Xavi intentó cambiar el rumbo del partido con la entrada, entre otros, de Justin Kluivert, Mexx Meerdink e Ian Maatsen, pero Países Bajos no volvió a estar cerca de marcar un gol que recortara distancias.

Seis minutos después del cuarto gol alemán, la humillación fue completa. Brajan Gruda empujó el balón a puerta vacía desde cerca después de que un remate alemán anterior se estrellara en el poste. El 5-0 provocó una frustración visible en Verbruggen, que reunió a sus compañeros y dejó clara su insatisfacción con la actuación defensiva.

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Para Xavi, la dura derrota supone un baño de realidad especialmente doloroso, sobre todo porque Países Bajos había ganado 7-0 a Grecia apenas unos días antes. El equipo volvió a ser incapaz de vencer a una gran selección y vio cómo sus problemas defensivos quedaban expuestos de la forma más contundente. La goleada no ha puesto en peligro su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero el seleccionador tiene mucho sobre lo que reflexionar de cara a la fase eliminatoria.