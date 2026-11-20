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Países Bajos se enfrentará a Portugal en los cuartos de final de la Nations League, según determinó el sorteo celebrado el viernes por la tarde en Nyon, Suiza. La selección neerlandesa jugará primero en casa.

Países Bajos se medirá, por tanto, a Portugal en los cuartos de final de la Nations League. Si logra vencer al conjunto portugués, le esperará un enfrentamiento con España o Francia.

Antes del sorteo ya se sabía que Países Bajos solo podía quedar emparejada en cuartos de final con uno de los ganadores de grupo: Portugal, Francia o Francia.

Que Países Bajos se enfrente ahora a Portugal, ganador de su grupo, tiene todo que ver con el desastroso partido del pasado lunes (Alemania 5-0 Países Bajos).

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Debido a la abultada derrota, Alemania terminó primera de nuestro grupo y la selección neerlandesa quedó segunda. Con una derrota menos abultada, Países Bajos habría sido cabeza de grupo.

Así, Alemania se convirtió en cabeza de grupo. Antes del sorteo podía enfrentarse a Bélgica, España o Noruega. Bélgica fue la elegida.

Los cuartos de final de la Nations League no se disputarán hasta el período comprendido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Las semifinales y la final se jugarán en junio.

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Las semifinales y la final se disputarán en una única sede y a partido único. Los cuartos de final, en cambio, se jugarán a ida y vuelta.

Sorteo completo:

Francia - España

Inglaterra - Noruega

Alemania - Bélgica

Portugal - Países Bajos