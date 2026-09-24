La selección neerlandesa ha comenzado la Nations League con un empate 1-1 ante Alemania. Los Países Bajos estuvieron durante mucho tiempo por detrás en el marcador, pero Cody Gakpo firmó en lo más profundo del tiempo añadido el merecido empate. Voetbalzone puntúa a los titulares y suplentes que jugaron al menos 45 minutos con una calificación.

Denzel Dumfries fue, con un 7, uno de los mejores jugadores del lado neerlandés. El lateral derecho se dejó ver sobre todo en ataque tras el descanso, se topó él mismo con Marc-André ter Stegen y más tarde puso un centro duro del que Mexx Meerdink estuvo cerca de marcar.

También Tijjani Reijnders recibió un 7. Sus acciones a balón parado generaron peligro en varias ocasiones y de uno de sus córners Virgil van Dijk cabeceó a la red muy pronto, aunque ese gol acabó siendo anulado por una falta de Brian Brobbey.

Crysencio Summerville también se ganó un 7 y generó con frecuencia amenaza desde la banda izquierda. Antes del descanso incluso tuvo una buena oportunidad para adelantar a los Países Bajos, pero su cabezazo no acabó en gol.

El suplente Mexx Meerdink causó una gran impresión en su debut internacional y fue recompensado con un 7. El delantero sustituyó al lesionado Brobbey, habilitó a Dumfries con un bonito taconazo para sacar el disparo y más tarde estrelló el balón en el palo tras tocar en Ter Stegen.

Quinten Timber no pasó del 5,5. El centrocampista perdió demasiados balones, vio una tarjeta amarilla muy pronto tras una falta sobre Kai Havertz y fue sustituido a los 57 minutos por Joey Veerman.

Virgil van Dijk también recibió un suspenso con un 5,5. El capitán creyó haber adelantado a los Países Bajos con un certero cabezazo, pero vio cómo su gol era anulado y más tarde en el partido también fue amonestado.

Ryan Gravenberch, con un 6,5, quedó ligeramente por encima de la media. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Brian Brobbey y Gakpo recibieron todos un 6, aunque este último acabó siendo decisivo para el resultado con su empate en los minutos finales.





Calificaciones de la selección neerlandesa

Jugador Nota Bart Verbruggen 6 Denzel Dumfries 7 Jan Paul van Hecke 6 Virgil van Dijk 5,5 Micky van de Ven 6 Tijjani Reijnders 7 Ryan Gravenberch 6,5 Quinten Timber 5,5 Cryscensio Summerville 7 Brian Brobbey 6 Cody Gakpo 6 Mexx Meerdink 7















