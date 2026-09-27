En Serbia, Países Bajos se impuso por 2-1 (1-0) en el segundo partido del grupo de Alemania en la Nations League, aunque podría haber pagado cara la victoria: el delantero Cody Gakpo, que venía de marcar en el 1-1 contra Alemania, tuvo que retirarse pronto del campo por un dolor en el tobillo.

El jugador del Liverpool FC recibió una falta de Sasa Lukic (12') y poco después señaló que no podía continuar. Mexx Meerdink puso la merecida ventaja al transformar un penalti (30'). Tras el empate del exjugador del Eintracht de Fráncfort Luka Jovic (46'), volvió a marcar Meerdink (69').

Los neerlandeses dominaron el partido desde el inicio, pero tuvieron problemas para generar ocasiones de gol. Cuando Crysencio Summerville fue objeto de falta dentro del área, Meerdink aprovechó con sangre fría la oportunidad desde el punto de penalti. Poco después, Joey Veerman, del Borussia Dortmund, estuvo a punto de marcar directamente de córner, pero el portero serbio Vanja Milinkovic-Savic reaccionó rápido (36').

Justo después del descanso, los serbios respondieron. Pero gracias a Meerdink, perfectamente asistido por Ruben van Bommel, al final celebraron los visitantes.

Nations League: Austria vence con autoridad a Kosovo

Mientras tanto, la Austria de Ralf Rangnick venció por 3-1 (2-0) al modesto Kosovo en el Ernst-Happel-Stadion de Viena y, en el grupo B3, la selección de la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB) lidera así la tabla con autoridad con seis puntos.

Tras un Mundial irregular, el equipo de Rangnick se encuentra en plena transición, pero ante el modesto Kosovo apenas se notó la ausencia de numerosos jugadores consolidados, como el capitán mundialista David Alaba. Así, el central David Affengruber celebró su estreno goleador en su segundo partido internacional tras una asistencia del exjugador del Werder Bremen Romano Schmid (23'), y justo antes del descanso también logró su primer gol con la camiseta de la ÖFB el delantero del Schalke Junior Adamu (45'+2).

También en la segunda parte el equipo mostró una actuación comprometida y amplió la ventaja por medio de Carney Chukwuemeka (61'): para el centrocampista del Borussia Dortmund, sin embargo, a diferencia de sus compañeros, ya era su segundo gol con la selección. En la recta final, eso sí, golpearon los visitantes: tras una falta de Affengruber, Edon Zhegrova transformó con seguridad el penalti señalado (83').