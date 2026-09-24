Países Bajos espera el partidazo contra Alemania: este es el once combinado de Voetbalzone

Xavi debuta este jueves por la noche como seleccionador de la selección neerlandesa. Una nueva campaña de la Nations League arranca ante Alemania, que está dirigida por el también debutante Jürgen Klopp. Voetbalzone elabora un once combinado de ambos equipos.

Tanto para Países Bajos como para Alemania, el Mundial del pasado verano acabó siendo una gran decepción. Los alemanes quedaron eliminados sorprendentemente justo después de la fase de grupos por Paraguay en la tanda de penaltis, mientras que la Oranje también pudo sumar otro trauma desde los once metros. En dieciseisavos de final, Marruecos supo controlar mejor los nervios.

El duelo de la Nations League de este jueves por la noche no solo es interesante por la historia entre ambos países; los equipos también comparecen con nuevos seleccionadores. Klopp y Xavi tienen una oportunidad inmejorable para empezar su etapa con buen pie.

Xavi ha tomado decisiones importantes sobre todo en torno a la posición de delantero centro de la Oranje al no convocar a Memphis Depay ni a Wout Weghorst, mientras que Klopp llegó a seleccionar a 44 jugadores. Para el partido contra Países Bajos ha reducido el grupo a 24 futbolistas. Hemos colocado una al lado de la otra las alineaciones previstas de ambos países y este es nuestro Combined XI.

Portero: Bart Verbruggen

Bart Verbruggen tuvo un falso inicio de temporada en la Premier League con una floja actuación contra el Chelsea (derrota por 4-3), pero después supo resarcirse de forma excelente. El guardameta del Brighton & Hove Albion solo tuvo que encajar un gol más a partir de entonces y firmó un total de once paradas en tres partidos de liga. Marc-André ter Stegen es el portero titular con Klopp. El veterano meta alternó en las últimas semanas buenos partidos en el Ajax con goles encajados en los que ofreció una imagen menos convincente.

Lateral derecho: Denzel Dumfries

Alemania probablemente arrancará el duelo con la Oranje con el debutante Philipp Treu. El lateral derecho de 25 años cuenta con una enorme intensidad y capacidad de recorrido, pero por supuesto todavía no puede compararse con Denzel Dumfries.

Pareja de centrales: Jonathan Tah y Virgil van Dijk

Si miramos a los centrales derechos, para nosotros la diferencia es mínima. Jonathan Tah se siente cómodo con el balón y en las últimas temporadas ha demostrado poder jugar con mucho espacio a la espalda de la última línea. Jan Paul van Hecke también saca bien la pelota, se atreve a defender de forma agresiva y ha comenzado con fuerza su temporada de debut en el Tottenham Hotspur. Sin embargo, todavía no tiene la misma experiencia que Tah en la Champions League y al máximo nivel internacional.

Tampoco es nada fácil elegir entre Virgil van Dijk y Nico Schlotterbeck. Como el alemán acaba de recuperarse y solo lleva dos partidos disputados con el Dortmund, la elección del capitán de la Oranje se toma rápidamente.

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Lateral izquierdo: Nathaniel Brown

Nathaniel Brown y Micky van de Ven apenas pueden compararse como tipo de defensores. Brown es un jugador enormemente ofensivo y versátil que con balón puede ser realmente un valor añadido para Alemania, mientras que Van de Ven tiene en su velocidad y su físico sus mayores armas. El internacional de la Oranje es, por naturaleza, un defensa central, de ahí que la elección recaiga en Brown.

Mediocentro defensivo: Joshua Kimmich

Todo apunta a que Joey Veerman reaparecerá este jueves por la noche con la Oranje después de más de dos años. El creativo ha empezado con muchísima fuerza su etapa en el Borussia Dortmund, donde se ha ganado muy rápido un puesto en el once. Veerman afronta en este periodo el reto de convencer a sus críticos de que también puede marcar la diferencia en partidos de primer nivel. Eso Kimmich ya lo ha demostrado con frecuencia en el pasado.

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Otros centrocampistas: Felix Nmecha y Jamal Musiala

Es difícil elegir entre Ryan Gravenberch y Felix Nmecha. Gravenberch firmó una excelente temporada de debut en el Liverpool con Arne Slot, pero con el nuevo técnico Andoni Iraola ya no tiene asegurado un puesto en el once. Felix Nmecha, nuevo fichaje del Borussia Dortmund, está causando una gran impresión y ante la Oranje probablemente tendrá que vigilar el equilibrio en el centro del campo junto a Kimmich. Es muy probable que Gravenberch parta con Países Bajos en una posición más de número 8. En función del estado de forma actual, nuestra preferencia es para el alemán de 25 años.

Si miramos la posición de mediapunta, en realidad solo hay una elección lógica: Jamal Musiala. Se desplomó hasta en dos ocasiones durante la preparación de la temporada, pero ya está recuperado. Musiala tiene una cantidad enorme de cualidades y puede decidir por sí solo el partido de esta noche. Tijjani Reijnders ya ha brillado en numerosas ocasiones con la camiseta de la Oranje. Aun así, la duda es si podrá volver a alcanzar su máximo nivel tras su traspaso a la Saudi Pro League.

Extremo derecho: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi bien puede convertirse en el chollo de la temporada. El Barcelona pagó apenas 22 millones de euros para ficharlo procedente del Borussia Dortmund. En Cataluña, el rápido atacante de banda ha logrado causar una notable impresión en poco tiempo. En el caso de Crysencio Summerville ocurre lo mismo que con Reijnders: se espera de él que alcance su máximo nivel mientras compite semanalmente en una liga de menor nivel.

Delantero centro: Brian Brobbey

¿Es quizá un poco oportunista elegir a Brian Brobbey para nuestro Combined XI por su hat-trick contra el Manchester City del pasado fin de semana? Puede ser. Sin embargo, Brobbey también firmó una temporada de debut muy sólida con la camiseta del Sunderland. Además, en 2024 ya protagonizó grandes duelos con Tah en un partido de la Oranje contra Alemania. Entonces, Brobbey salió vencedor de la batalla casi siempre. Eso acaba convirtiéndolo en una elección lógica. Kai Havertz es un tipo de delantero totalmente distinto y puede hacer que el ataque alemán funcione mejor en su conjunto.

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Extremo izquierdo: Cody Gakpo

Si alguien ha vivido un verano de fichajes agitado, ese ha sido Cody Gakpo. Después de una gran novela, finalmente se quedó en el Liverpool, para echarse al equipo a la espalda en las últimas semanas con dos goles y cuatro asistencias. También con la Oranje, Gakpo siempre ha rendido. De ahí que el destacado Kevin Schade, que brilla en el Brentford, tenga que ceder con toda claridad.

Combined XI Países Bajos/Alemania: Verbruggen; Dumfries, Tah, Van Dijk, Brown; Kimmich, Nmecha, Musiala; Adeyemi, Brobbey, Gakpo.

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