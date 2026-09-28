El guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias «Vozinha», lamentó los días previos a la fama que adquirió tras su brillante actuación en el Mundial 2026, donde condujo a los Tiburones Azules a alcanzar los octavos de final en la primera participación de su país en una Copa del Mundo.
Vozinha aseguró en una entrevista con la revista The Observer, recogida por el diario Marca, que prefiere su vida antes de la fama porque «perdió la tranquilidad y la calma», explicando: «Ya no tengo privacidad, o al menos se ha reducido muchísimo. Cuando voy a un restaurante siempre encuentro a alguien que quiere una foto o un autógrafo, y lo peor de todo es que alguien me graba. Esto es lo que más ha cambiado en mi vida por encima de cualquier otra cosa, y no creo que pueda hacer nada al respecto».
Recordó el momento en que descubrió que se había convertido en un fenómeno durante el Mundial: «Un miembro del equipo de aprovisionamiento (servicios de alimentación) de la selección me dijo que tenía millones de seguidores. Pensé que estaba bromeando, y luego una periodista de CazéTV me mostró mi teléfono y vi más de un millón de seguidores... Después decidí desactivar las notificaciones de Instagram».
Y sobre los patrocinios, marcó una línea roja: «Solo hice una colaboración promocional en el Mundial. Actualmente no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas».
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Y dijo: «Muchos quieren la fama, pero solo ven el lado positivo. Si tuviera que elegir entre mi vida ahora y mi vida de antes, elegiría la que vivía antes».
Y reveló que la fama también afectó a quienes lo rodean: «Tienen que aprender a convivir con la situación y poner límites», señalando que aplazó su retirada tras el Mundial.
Sobre el lado positivo habló diciendo: «Es bonito sentir que soy en cierto modo un embajador, pero lo que logramos fue un esfuerzo colectivo. Hicimos historia, y lo mejor es aprovechar este impulso para desarrollar nuestro país y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo».
Y sobre su traspaso al Colo-Colo chileno, declaró: «Fueron los que más interés mostraron por mí. No me llegaron ofertas de Estados Unidos, y hubo contactos con Arabia Saudí pero sin nada concreto. Espero pronto poder jugar en la Copa Libertadores».