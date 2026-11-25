Cómo ver el Pafos FC vs FC Midtjylland con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Alphamega Stadium

El Pafos FC recibe al FC Midtjylland en el Alphamega Stadium de Limassol en un partido de la fase de liga de la Conference League.

Ambos clubes llegan en la zona baja de la clasificación. El Pafos ocupa el 30.º puesto y el Midtjylland, el 34.º, por lo que cada punto cuenta en la lucha por acceder a las eliminatorias.

El Pafos, entrenado por Ricardo Sa Pinto, llega tras ganar 1-2 a domicilio al Omonia Aradippou en la liga chipriota el 21 de noviembre. Antes, a principios de mes, había vencido 4-2 al Omonia 29 Maiou.

Su último compromiso europeo fue una derrota por 3-1 ante el FC Twente el 5 de noviembre, un resultado que le dejó deberes pendientes en la clasificación.

El Midtjylland, dirigido por Mike Tullberg, ha ganado impulso en la competición nacional. En su partido más reciente, disputado el 23 de noviembre, venció 0-2 a domicilio al Broendby en la Superliga.

Esa victoria supuso un alivio después de perder 6-1 ante el Ajax en la Conference League el 5 de noviembre. El conjunto danés querrá trasladar a Europa el rendimiento mostrado frente al Broendby.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido, junto con las novedades de los equipos, su estado de forma y la clasificación.

Novedades de los equipos y plantillas