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Paderborn vs. Schalke 04: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 28 nov 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

En un duelo de la Bundesliga entre dos recién ascendidos, el SC Paderborn recibe al FC Schalke 04 en el Home Deluxe Arena. Ambos clubes están en la zona baja de la clasificación y necesitan puntos.

El Paderborn ocupa el 15.º puesto. En su último partido cayó por 0-4 ante el Bayer Leverkusen; antes, el equipo de Ralf Kettemann sumó un punto frente al Eintracht Fráncfort (2-2) y otro ante el Gladbach (0-0).

La eliminación copera ante el VfB Stuttgart (0-1) también queda a solo unas semanas de distancia. El Paderborn muestra fragilidad defensiva, pero es difícil de batir.

El Schalke ocupa la 16.ª posición, justo por detrás del equipo local. A las órdenes de Miron Muslic, empató 0-0 con el Stuttgart en su último partido, después de encadenar tres derrotas.

El portero Loris Karius fue elegido mejor jugador del partido ante el Stuttgart. Sin embargo, el Schalke sigue sin ofrecer peligro en ataque: solo ha marcado un gol en sus últimos cinco partidos oficiales.

El panorama está claro: se enfrentan dos equipos preocupados por el descenso y cada punto cuenta. A continuación te contamos dónde seguir el partido.

La semana de Paderborn y Schalke 04: ¿Qué ha pasado?

El Paderborn presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales (1-2-2). En el más reciente perdió 0-4 ante el Bayer Leverkusen. Antes empató 2-2 con el Eintracht Fráncfort y 0-0 con el Gladbach, además de ganar 4-1 al Braunschweig en un amistoso. En total, el Paderborn marcó seis goles y encajó ocho.

El Schalke no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos (0-2-3). En el más reciente empató 0-0 con el VfB Stuttgart; antes perdió 1-2 ante el Hoffenheim y 0-2 contra el RB Leipzig. También cayó 0-2 frente al Dynamo Dresde en la Copa de Alemania. Su balance goleador es claramente negativo, con un gol a favor y seis en contra, aunque dos partidos acabaron sin goles.

Paderborn vs. Schalke 04: alineaciones

Paderborn vs. Schalke 04: estado de forma

Paderborn vs. Schalke 04: enfrentamientos directos

Paderborn vs. Schalke 04: las clasificaciones