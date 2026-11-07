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Paderborn vs. Eintracht Frankfurt hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y streaming?

Paderborn vs Eintracht Frankfurt
Paderborn
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

El Paderborn se enfrenta al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ArgentinaDisney+ Premium Argentina
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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
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  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
Home Deluxe Arena

El SC Paderborn recibe al Eintracht Frankfurt en el Home Deluxe Arena de Paderborn para un duelo de la Bundesliga. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la clasificación.

Tras una serie de resultados irregulares, el Paderborn ocupa el 15.º puesto de la clasificación y necesita sumar puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso. Su entrenador, Ralf Kettemann, tendrá que prescindir de varios titulares habituales.

El Eintracht Frankfurt llega como noveno clasificado y ha mostrado una tendencia al alza últimamente. La victoria por 3-1 ante el Hamburger SV en la Bundesliga el pasado fin de semana le ha dado confianza.

Uno de los focos de atención en el Eintracht es Younes Ebnoutalib. Con seis goles y una asistencia, el jugador de 23 años figura entre los delanteros más destacados de la liga y recientemente debutó con la selección de la DFB a las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp. Su valor de mercado y su reputación se han disparado en muy poco tiempo.

El entrenador Adolf Hütter no podrá contar con Jessic Ngankam ni con Mario Götze en Paderborn, pero por lo demás tendrá a toda la plantilla a su disposición. El Eintracht llega como favorito.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Paderborn y el Eintracht Frankfurt?

El Paderborn llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga. Antes, el SC Paderborn perdió por 0-1 contra el VfB Stuttgart en la Copa de Alemania, aunque previamente había vencido por 1-0 al Hamburger SV en la liga. En total, el Paderborn marcó tres goles y encajó otros tres en esos cinco partidos.

El Eintracht Frankfurt suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, ganó por 3-1 al Hamburger SV en la Bundesliga. Antes, el Frankfurt también había vencido por 3-1 al HSV en la Copa de Alemania, pero sufrió una derrota por 1-0 ante el Borussia Dortmund. Su peor resultado en ese periodo fue una contundente derrota por 0-6 contra el RB Leipzig.

SCP

SCP - Formulario

VFB
L0-2
SVW
D2-2
HSV
W1-0
VFB
L0-1
BMG
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SGE

SGE - Formulario

RBL
L6-0
KOE
W1-0
BVB
L1-0
HSV
W1-3
HSV
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: alineaciones

Paderborn contra Eintracht Frankfurt alineaciones probables

3-5-2
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Formación
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
N. NollN. NollT. SchellerT. SchellerM. HansenM. HansenJ. ter HorstJ. ter HorstS. CastanedaS. Castanedateam-logoG. VidovicL. CurdaL. CurdaT. BaackT. BaackR. ObermairR. ObermairS. MarinoS. MarinoS. TiggesS. TiggesN. AtuboluN. AtuboluK. KosugiK. KosugiL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumN. CollinsN. CollinsR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliR. DoanR. DoanC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibF. ChaibiF. Chaibi
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-5-2
Paderborn

Once inicial

Eintracht Frankfurt

Manager

  • R. Kettemann
  • A. Huetter

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: estado de forma

SCP

SCP - Formulario

VFB
L0-2
SVW
D2-2
HSV
W1-0
VFB
L0-1
BMG
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SGE

SGE - Formulario

RBL
L6-0
KOE
W1-0
BVB
L1-0
HSV
W1-3
HSV
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

PaderbornEmpateEintracht Frankfurt
3
0
2
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
F
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
F
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
F
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
4
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
F
11Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
W
L
L
W
W
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
W
L
W
L
D
10
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
11
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
L
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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