Paco Jemez: "En México llegas a temer por tu vida"

Paco Jémez habló sobre su estancia en México bajo el mando de Cruz Azul.

Paco Jémez, exentrenador de , se sinceró sobre su estancia en , misma que dejó en claro como la peor de su vida. En el mismo sentido habló sobre sus temores luego del sismo que sacudió la capital del país.

"Realmente llegas a temer por tu vida. Las consecuencias fueron terribles, con la muerte de 370 personas. Los días siguientes salimos a la calle para ayudar a la gente. Era lo menos que podíamos hacer por un país que me estaba tratando tan bien", dijo.

Jémez aceptó que haber tenido residencia en el país del continente americano fue una experiencia para olvidar, aunado al tema deportivo con el conjunto de la Noria.

"Cada día, al fútbol le dedico todas las horas que estoy despierto. Yo duermo bien, pero poco. En el mejor de los casos cinco horas. En México fue mucho peor. Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad. Tuve que ir al médico para que me ayudara a conciliar el sueño, pero solo conseguía dar unas cuantas cabezadas por la noche. Aguantaba gracias al par de horas que dormía durante la siesta. Eso me daba la vida", mencionó a The Coaches Voice.

El entrenador del consideró que "México me ha dejado marcado. Es un país muy duro. En todos los sentidos. Un sitio donde pasan cosas que en solo ves por televisión".