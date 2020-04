Paco Jémez quiere a Diego Lainez como refuerzo del Rayo Vallecano

El extremo izquierdo no había tenido la regularidad esperada con el Real Betis del entrenador Rubí.

Hasta antes de una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis, Diego Lainez no había tenido la regularidad esperada con el Real de pese al rendimiento deportivo que lo catapultó del América a Europa.

Por ello, el entrenador del de la Segunda División Paco Jémez confesó que le gustaría contar con el mexicano como refuerzo para la próxima temporada pese a que habían hecho un intento hace poco.

"De hecho, nosotros le pedimos la cesión al Betis, cosa que al final no pudo ser, pero sin ir más lejos yo quería que viniera el Rayo vallecano para este año, que estuviera con nosotros, pero no llegamos a un entendimiento y entonces no se pudo, o tal vez el jugador no lo ha creído conveniente pasar a una división menor a pesar de que no estaba jugando y no pudo ser, pero estaría encantado de que pudiera estar en mi equipo es un jugador excepcional", mencionó en entrevista con ESPN.

Más equipos

En el mismo sentido, el exdirector técnico de de la explicó: "Yo en mi equipo quiero buenos jugadores, entonces si existe la posibilidad en algún momento de poder coincidir, indudablemente lo haré y porque a mí me da igual que sea mexicano, polaco, alemán o brasileño, entiendo que es un buen jugador y lo quiero para mi equipo”.