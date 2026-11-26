Cómo ver el Pachuca vs CD Guadalajara con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tenga los derechos.

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Previa del partido

Liga MX - Cuartos de final 26 nov 2026 - 20:00 Estadio Miguel Hidalgo

El Pachuca recibe al CD Guadalajara en el Estadio Miguel Hidalgo en un partido de la Liga MX que enfrenta a un equipo en buena forma con el líder de la clasificación del Apertura.

Los Tuzos ocupan la octava posición bajo la dirección de Benjamin Mora. Llegan en una buena racha, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga.

La más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Toluca el 21 de noviembre. En las últimas semanas, el Pachuca también ganó al Atlas por 4-1 a domicilio y a Tigres por 3-0.

El Guadalajara lidera el Apertura bajo la dirección de Gabriel Milito y no ha perdido en sus últimos cinco partidos. Ganó 1-0 al Cruz Azul el 22 de noviembre, un resultado que le mantiene en primera posición.

Chivas empató 1-1 con el León a principios de mes, pero ganó los otros cuatro encuentros de esa serie, incluido un triunfo por 4-2 ante el Atlante.

El historial de enfrentamientos favorece a los visitantes, que no han perdido ninguno de sus últimos cinco duelos contra el Pachuca. El equipo de Mora intentará cambiar esa tendencia en casa.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este partido. Los detalles sobre el canal de TV y el streaming se añadirán cuando se confirmen.

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