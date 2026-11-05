Cómo ver el Pachuca contra Puebla con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 6 nov 2026 - 18:00

El Pachuca recibe al Puebla en la Liga MX Femenil, con ambos equipos dispuestos a afianzar sus posiciones en la clasificación del Apertura.

El Pachuca llega en un buen momento, tras ganar dos de sus últimos tres partidos. A una contundente victoria por 5-0 ante el Necaxa le siguió un triunfo por 5-0 a domicilio frente al Querétaro, lo que da al equipo local un gran impulso de cara a este encuentro.

El Puebla atraviesa una racha complicada. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la Liga MX Femenil, incluidas las derrotas ante el FC Juárez y el Atlas, y necesitará mejorar mucho para poner en aprietos a un Pachuca que está marcando goles con facilidad.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes favorece claramente al Pachuca, que ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos y ha marcado muchos goles en esos partidos.

Con el Pachuca en la quinta posición del Grupo B del Apertura y el Puebla en la octava, el equipo visitante está presionado para sumar puntos y recortar distancias.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido de la Liga MX Femenil, incluidos los detalles de la retransmisión en directo por internet y el canal de televisión.

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