Pablo Pérez: "La final Boca - River en Madrid fue un quiebre para mi carrera"

El exjugador del Xeneize repasó el partido frente al Millonario por la Copa Libertadores 2018 y dijo que "hay cosas peores como irse al descenso".

La final de la 2018 que obtuvo River frente a Boca no solo fue un duro golpe para el Xeneize, sino también para Pablo Pérez en particular. El mediocampista de Old Boys recordó aquel partido perdido en el Santiago Bernabéu y comentó cómo repercutió en la continuidad de su trayectoria.

"Aquella final en Madrid fue un quiebre para mi carrera, me dolió mucho tener que irme del club. Yo sabía que me tenía que ir si se perdía ese partido", comentó el ex jugador de Boca, en diálogo con Fox Sports, y agregó: "Aunque también hay cosas peores como irse al descenso o quedarse sin club".

El jugador de 34 años también fue autocrítico con lo sucedido: "Fuimos responsables todos. Sabíamos que si ganábamos quedábamos en la historia. Al partido no lo quise mirar. ¿Quién quiere volver a ver una final de ese tipo cuando se pierde?".

Por último, Pérez se refirió a los incidentes que ocurrieron en lo que debío ser la vuelta en el Monumental. "Decían que mi lesión era mentira. Ese día nos tiraron de todo: piedras, botellas, hasta gas pimienta, que si pegaban en la cabeza no se cuenta más. Nosotros queríamos jugar el partido. Se podría haberlo hecho una semana después en el mismo lugar", concluyó.