Aimar se rindió ante Messi, recordó la visita de Bielsa en su despedida y habló de Scaloni en la Selección

El actual director técnico de la Sub17, e integrante del cuerpo técnico de Argentina, se entregó en un imperdible mano a mano con Goal.

Pablo Aimar es consciente de lo que provoca cada vez que habla, lo que no logra responder, todavía, es si ese pedestal desde donde pareciera posarse cada vez que se expresa tiene que ver con una construcción individual o con una percepción de los que lo escuchan. "Hablando me hago entender, me voy por las ramas, pero no me cuesta volver de esas ramas" , describe mientras se ríe en plena entrevista.

Es que quizás, con la misma facilidad con la que dibujaba su elegancia en el campo de juego, describe con simpleza historias mitológicas haciéndolas pasar por historias mínimas. Una tribuna en Río Cuarto, con Marcelo Bielsa haciéndose presente en su último partido como futbolista y casi un cuento de Sacheri del cual él fue protagonista: "Yo no pensé que fuera él, pensé que era un chiste de esos que te hacés entre amigos, que era uno parecido", confiesa.

Ahora, desde su rol de entrenador de juveniles, disfruta de "comerse el mundo" de la mano de los más pibes. "Aprendo a expresarme, a entender cómo se comunican. Ellos adquieren cultura desde otro lado , no les puedo recomendar un libro porque están acostumbrados a mirar videos de siete segundos, o menos. Pero tienen cultura a su manera, tienen las series y aunque yo les diga 'mira que el libro está mejor, porque tenés que imaginar', ellos van a preferir la serie", explicó.

Aunque le resulte un poco pesado el mote de "ídolo de Messi", prefiere bajarlo a tierra y explicar cómo se siente él, ahora compartiendo momentos dentro del cuerpo técnico de la Selección . "Está contento, no es poca cosa estar contento, feliz, disfrutar de los momentos, y obviamente ir a los partidos a ganar. ¿Que si lo veo con la misma entrega de siempre? Quién puede dudar de su entrega, nunca yo tuve dudas de eso. Me gusta verlo jugar, lo hubiera visto en otro lado, me gusta verlo jugar. Me gusta mucho verlo entrenar, tengo el enorme privilegio de verlo entrenar. Donde esté lo voy a mirar jugar" , sostuvo.

