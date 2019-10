Pablo Aguilar sueña con ser presidente del Sportivo Luqueño

El defensor paraguayo del Cruz Azul tiene bien claro lo que quiere hacer, cuando se retire del fútbol profesional.

Pablo Aguilar, que defiende la camiseta del , desmintió este lunes una posible salida del fútbol mexicano para retornar a .

Días pasados comenzó a difundirse una información de su inminente regreso al fútbol guaraní y uno de los clubes que sonó como posible destino del central fue Olimpia.

“Vi en redes sociales, pero me queda aún año y medio de contrato en Cruz Azul. En algún momento y, no solo los de Olimpia, varios equipos han hablado con mi representante. En otros casos ya habían preguntado por mí. Estoy muy bien aquí y si hay algún interesado en mí primero lo deben de hablar con el club", explicó Aguilar en una entrevista concedida a la AM970 de Asunción.

El futbolista, que siempre manifestó un gran amor hacia el club Sportivo Luqueño, no pudo evitar referirse al presente que está teniendo la entidad auriazul.

“Creo que hacen falta muchas cosas en el club. Le tengo amor a Luqueño y me duele mucho ver que entre los hinchas se peleen. Ahora está todo dividido. El pueblo luqueño debe estar más unido”, comentó.

Aguilar agregó además que su regreso a la entidad que lo vio nacer es algo que se va a dar, aunque no sería como jugador ni como DT: “Si no puedo volver como jugador, me gustaría hacerlo como dirigente. Me gustaría llegar a ser presidente de Luqueño y poder unir de nuevo a toda la gente”, aseguró.

Pablo Aguilar no se olvida de Sportivo Luqueño y meses atrás donó una suma de dinero para dotar de un moderno gimnasio a la institución que lo tiene como ídolo.