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Oyarzabal sobre Yamal: no se le valora lo suficiente

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
L. Yamal
M. Oyarzabal
Inglaterra
España

La Roja se prepara para disputar 4 partidos

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección de España, habló sobre la naturaleza de su relación con su joven compañero, Lamine Yamal, asegurando que son completamente diferentes.

El dúo se encuentra en la concentración de entrenamiento de la selección española antes de los próximos cuatro partidos de la Liga de las Naciones ante Inglaterra, Croacia (dos veces) y la República Checa.

Oyarzabal dijo en declaraciones a "Radio Marca": "Está claro que somos completamente diferentes, quizás totalmente opuestos, pero nos llevamos muy bien, y creo que los opuestos a menudo se atraen".

También señaló que "intentaré ayudarlo de cualquier manera posible. No podré ayudarlo mucho en lo que respecta al terreno de juego, en lo que respecta a jugar al fútbol, porque no podré contarle mucho sobre eso".

Concluyó sus palabras diciendo sobre el jugador del Barcelona: "Es un jugador que cambia el rumbo del partido, no solo por lo que hace, sino por lo que genera en el rival, y por lo que genera también en sus compañeros. Saber que siempre está ahí marca una gran diferencia en el fútbol, y creo que quizás no se le valora lo suficiente".

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