Compartir Sigue a GOAL en Google

Jesús Owono, el portero de Andorra, continúa recluido en su casa tras haber provocado la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife.

Anuncios

El diario Marca informó de que Owono apenas sale de su casa y se somete a tratamiento bajo la supervisión de los psicólogos y los médicos del Andorra, y poco a poco ha empezado a sentir que recupera algo de fuerza, aunque todavía está lejos de recobrar algo de su vida normal.

De hecho, Owono no ha regresado aún a los entrenamientos, y no lo hará hasta que se encuentre preparado, pero el guardameta del Andorra pidió a su club que intentara organizar un encuentro con la familia de Jesús de Miguel, ya fuera a través de un mensaje, una llamada telefónica o un viaje a la ciudad de Toledo, para poder compartir con ellos el dolor que sienten y darles el pésame cara a cara.

El portero ya había querido, de hecho, ponerse en contacto con la familia al día siguiente del accidente, e incluso llegó a hablar con sus familiares sobre la posibilidad de asistir al funeral del jugador, pero los responsables del Andorra y las personas de su entorno le aconsejaron dejar pasar más tiempo antes de dar ese paso.

Owono volvió a pedir que se intentara contactar con los familiares del fallecido para comunicarles que se pone a su disposición y que está dispuesto a brindarles apoyo.

Anuncios Anuncios

El club del Andorra se puso en contacto con el Tenerife para tratar este asunto, y los responsables del club pidieron que se le concediera más tiempo, con el fin de respetar el duelo que atraviesa la familia.

Related Topics

Por lo tanto, de momento no queda más remedio que esperar a que la familia del jugador fallecido recupere, en la medida de lo posible, su estabilidad psicológica, mientras que, al mismo tiempo, Owono intenta salir de un difícil estado anímico que resulta complicado de superar, sin saber todavía si volverá a los entrenamientos o a jugar con sus compañeros.

La situación del guardameta del Andorra sigue siendo complicada. Gerard Piqué continúa a su lado, prestándole apoyo, y procura visitarlo de forma constante.

Anuncios

La madre del portero y su pareja también siguen en la casa para acompañarlo durante esta etapa tan difícil, mientras que sus compañeros procuran visitarlo casi a diario para interesarse por su estado y saber cómo le va todo.

El Tenerife y el Andorra están gestionando esta situación con una gran sensibilidad y cuidado, y ofrecen un ejemplo a seguir en el manejo de este tipo de circunstancias, gracias a su sensatez y buen criterio.

Anuncios

La Federación Española también ha empezado a prestar apoyo, pues continúa haciendo seguimiento de la situación de Owono y sus compañeros, así como, por supuesto, de los jugadores del Tenerife, y no ha pasado por alto su sufrimiento, pese a que trabaja lejos de los focos.