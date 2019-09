Owen, sobre Capello: “Acabó con mi carrera, pero ésa no es la razón por la que creo que es una basura”

El exfutbolista inglés, con motivo de la presentación de su biografía, le dedicó unas duras palabras al entrenador italiano.

Sin filtros. Sin la recomendada formalidad. Michel Owen, quien se encuentra presentando su biografía (“Mi vida, mi tiempo”), habló con Mirror y destrozó a Fabio Capello, quien fue su seleccionador en : “Acabó con mi carrera, pero ésa no es la razón por la que creo que es una basura”.

El exfutbolista inglés no ahorró duras palabras para el DT italiano. “No sólo interrumpió una carrera internacional que había ganado duramente, sino que también se convirtió en uno de los técnicos menos efectivos de la historia de Inglaterra”, expresó el exdelantero del . Y añadió sobre el reconocido técnico: “Fue basura. Para mí, Fabio Capello causó un daño estratosférico a mi carrera y al fútbol inglés en general, y fue pagado generosamente por eso”.

Además, el ganador del Balón de Oro 2001 intentó justificar su pensamiento con ejemplos concretos: “Cuando reunió al equipo para su primer entrenamiento, lo primero que notamos es que era muy estricto con el tema de la comida y lo segundo que no sabía hablar ni una palabra en inglés. Todos nos mirábamos unos a otros. ¿Cómo nos va a dirigir este tipo? Mirando hacia atrás, no tengo ni idea de qué hizo la FA nombrando a alguien que no sabía hablar inglés”.

En otra ocasión, Capello dejó en el banquillo a Owen, haciéndolo ingresar cuando faltaban casi 15 minutos para el final. “La prensa estaba por todas partes preguntándome si me había explicado por qué. Se dieron cuenta de que yo no estaba contento. Les dije que no me había dicho nada porque no sabía hablar inglés”, subrayó el británico, de 39 años.