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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Owen: Inglaterra perderá la final del Mundial, y este es mi consejo para Tuchel ante Argentina

Inglaterra vs Argentina
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M. Owen
T. Tuchel
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El jugador inglés prevé un partido muy igualado contra Argentina

Michael Owen, exfutbolista inglés, sugiere que Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, realice uno o dos cambios en el once para la semifinal del miércoles contra Argentina.

Inglaterra avanzó tras vencer 2-1 a Noruega, y Argentina hizo lo propio al superar 3-1 a Suiza.

Owen cree que ambos equipos pueden mejorar antes de su primer duelo en más de 20 años.

Owen declaró al diario inglés «Metro»: «No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado al máximo de sus posibilidades a lo largo del torneo».

Y añadió: «No jugamos bien contra Noruega; quizá ellos fueron mejores. Por eso debemos mejorar para ganar la semifinal y el título».

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Y añadió: «Lo mismo ocurre con Argentina: no han tenido un camino fácil, pero llegaron con esfuerzo. Ambos equipos creen que pueden ganar; todo está muy igualado».

Owen no espera cambios del seleccionador alemán, pero cree que Tuchel debería titular a Bukayo Saka, tras su buen ingreso ante Noruega, en lugar de Noni Madueke.

Owen añadió: «Probablemente hará uno o dos cambios; el equipo ha sido estable todo el torneo y no creo que ahora varíe mucho».

Y añadió: «Creo que la banda derecha es donde debería plantearse un cambio. Tanto Saka como Madueke son de los que les gusta lanzarse hacia los defensas rivales y superarlos».

Además, Saka regresa de una lesión y va recuperando su nivel, pero opino que será titular: es un partido clave y no se puede prescindir de él».

El lateral derecho Reece James, que partió del banquillo ante Noruega, también aspira a la titularidad.

Owen afirmó: «Cuando está en forma, Reece James es sin duda uno de los mejores laterales derechos del mundo».

Y añadió: «Cuando miras a los mejores del mundo en cada posición y te preguntas: “¿Es este jugador uno de los mejores del mundo en su posición?”, entonces dirás que Harry Kane y Jude Bellingham lo son, pero Reece James también pertenece a esa categoría».

Por eso, si está en forma, debería ser titular.

Si vence a Argentina, Inglaterra disputará su primera final en 60 años ante el ganador de España o Francia.

Owen, exjugador de Liverpool y Real Madrid, añadió: «Como aficionado inglés, creo que podemos llegar a la final. Tendríamos más opciones ante España que ante Francia, aunque los dos son favoritos».

Y concluyó: «Creo que llegaremos a la final y perderemos. Mi corazón está con Inglaterra, pero mi cabeza me dice que Francia es mejor; y quizá España también».

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