Ovación de pie para Tyrell Malacia tras la decisión del Manchester United sobre su futuro

Tyrell Malacia dejará el Manchester United este verano, según anunció el club. El lateral se convertirá en agente libre, pues no renovará su contrato.

Tras el 3-2 al Nottingham Forest, el técnico interino Michael Carrick lo homenajeó pese a que no jugó.

«Ahí está Tyrell, de quien les hablé antes del saque. Ha pasado por un periodo difícil por las lesiones; les pido que le den su apoyo», solicitó Carrick a los aficionados, quienes respondieron con una ovación para el defensa nacido en Róterdam.

Llegó en 2022 del Feyenoord por unos 15 millones de euros y, en su primera temporada, disputó 39 partidos. Una grave lesión de rodilla le mantuvo un año inactivo; a su regreso ya no tuvo minutos.

Tras una cesión al PSV en la que apenas jugó 693 minutos, volvió a Manchester. Intentó forzar un traspaso en varias ocasiones, sin éxito. Este invierno se negoció su fichaje por un equipo turco, pero la directiva lo canceló en el último momento por la lesión de Patrick Dorgu.

Esta temporada solo ha disputado dos partidos con el United, sumando apenas siete minutos.