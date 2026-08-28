Outkast y MUNDIAL presentan una camiseta de fútbol de ATLiens por el 30º aniversario en apoyo a la juventud de Atlanta

Hace treinta años, dos jóvenes de 21 años de Atlanta publicaron un álbum que ayudó a cambiar el rumbo del hip-hop.

Con ATLiens, André 3000 y Big Boi entregaron un proyecto que no sonaba como casi nada de lo que existía entonces. Era ambicioso, cinematográfico y claramente sureño, y ofrecía a oyentes de todo el mundo una ventana a las vidas, los barrios y las comunidades que dieron forma a Outkast.

El álbum catapultó al dúo a otra estratosfera, al tiempo que ayudó a consolidar a Atlanta como uno de los centros culturales más influyentes de la música. Tres décadas después, Outkast celebra ese legado devolviendo algo a la comunidad donde comenzó su trayectoria.

GOAL

El dúo se ha asociado una vez más con MUNDIAL, esta vez para producir una camiseta de fútbol de edición limitada de ATLiens en colaboración con Soccer in the Streets, una organización sin ánimo de lucro con sede en Atlanta cuya misión es ofrecer acceso gratuito al fútbol base en toda Atlanta.

Como parte del proyecto, se han creado camisetas oficiales de ATLiens para los equipos juveniles de Soccer in the Streets en East Point, donde André 3000 y Big Boi se conocieron mientras estudiaban en Tri-Cities High School. Los equipos lucirán las camisetas en los partidos de esta temporada.

También se lanzará en todo el mundo, a través de MUNDIAL, una tirada limitada de la camiseta, y una parte de los ingresos se destinará al programa gratuito de fútbol juvenil de Soccer in the Streets en toda Atlanta.

El diseño se inspira tanto en el universo visual de ATLiens como en las camisetas de fútbol oversize de los años 90. Presenta un cuello grande, un corte recto clásico, una cinta lateral repetida con la “A” de ATLiens y un logotipo de patrocinador que brilla en la oscuridad en la parte frontal.

Big Boi también visitó a uno de los equipos de East Point durante una reciente sesión de entrenamiento para entregar personalmente las nuevas camisetas a los jugadores.

Para Outkast, la colaboración representa más que una celebración de uno de los álbumes más definitorios del dúo. Conecta el legado de ATLiens con la comunidad de Atlanta que ayudó a inspirarlo, al tiempo que utiliza el fútbol para ofrecer nuevas oportunidades a la próxima generación de la ciudad.