Ousmane Dembélé y Ferran Torres brillan en la media docena de goles del Paris Saint-Germain

El Paris Saint-Germain logró este miércoles sin ningún tipo de apuro su primera victoria en la Liga de Campeones de la temporada. El vigente campeón fue muy superior al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes, al que goleó por 6-1. Ferran Torres brilló con un hat-trick, mientras que Ousmane Dembélé firmó los dos primeros goles.

El PSG necesitó poco más de un cuarto de hora para abrir el marcador. Un cañonazo de Nuno Mendes se estrelló en el palo, pero Dembélé apareció en el lugar adecuado para aprovechar el rechace y marcar por el palo corto: 1-0.

El 2-0 no tardó mucho en llegar. El PSG apretó durante unos instantes en campo del Slovan y recuperó enseguida la posesión gracias a esa presión. Dro Fernández encontró a Dembélé, que cabeceó al fondo de la red en el segundo palo: 2-0.

Dembélé también desempeñó un papel crucial en el 3-0. El delantero filtró perfectamente para la carrera de Ferran, que apareció en el primer palo y definió dentro.

Dos minutos después del descanso llegó también el 4-0 en la capital francesa. Maghnes Akliouche recorrió el campo con un regate sublime antes de ceder para Ferran. El campeón del mundo colocó el balón en la red desde la frontal del área.

Algo menos de diez minutos después, Ferran completó su hat-trick. El español recibió tras un saque de esquina de Dembélé y no conectó del todo bien con el balón, pero sí lo suficiente como para encontrar el palo corto: 5-0.

De forma inesperada, el Slovan también logró marcar. Suleiman Camara se deshizo con facilidad de Ilya Zabarnyi junto a la línea de fondo y después sacó un tremendo disparo cruzado para hacer el 5-1.

Prácticamente justo después entró al campo el exajacied Mika Godts y el belga estuvo cerca de su primer gol en Francia, de no ser porque su remate se marchó por muy poco fuera.

En los compases finales acabaría llegando el sexto tanto francés. La defensa eslovaca despejó el balón de manera especialmente deficiente y Fabián Ruiz aprovechó para establecer el 6-1 definitivo con un seco disparo.



