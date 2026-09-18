Ousmane Dembélé señala al mejor jugador del mundo: «Merece el Balón de Oro»

Ousmane Dembélé ha dejado claro quién merece para él el Balón de Oro este año. El ganador del prestigioso premio en 2025 señala de forma rotunda a su compañero en el Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia. “Es el mejor jugador del mundo”, afirma Dembélé.

En una entrevista conjunta para Ligue 1+, a Dembélé y Kvaratskhelia les preguntan por la próxima edición del Balón de Oro. Las estrellas del PSG se señalan mutuamente de forma clara como favoritos.

Kvaratskhelia toma la palabra primero: “La forma en que juega Ousmane y ayuda al equipo, y la manera en que lidera al equipo, es muy importante para nosotros”, afirma el georgiano. “Tal y como es, es increíble. Estamos muy felices de tenerlo en nuestro equipo.”

Por su parte, Dembélé no deja ninguna duda sobre lo mucho que valora a Kvaratskhelia. “Estaría muy feliz, porque se lo merece”, dice Dembélé. “La temporada que ha hecho ha sido excepcional. Para mí, es el mejor jugador del mundo y por eso merece ganar el Balón de Oro.”

Dembélé ya sabe cómo se siente al recibir el Balón de Oro. El francés ganó la votación en 2025 y este año vuelve a estar entre los nominados.

Sin embargo, en las casas de apuestas ninguna de las dos estrellas del PSG figura por ahora en lo más alto. Harry Kane es actualmente el gran favorito para el Balón de Oro, mientras que Lamine Yamal aparece justo detrás como segundo candidato y Kylian Mbappé completa actualmente el top 3.

Por el momento, Kvaratskhelia y Dembélé son considerados únicamente outsiders en la votación.