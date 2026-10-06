Michael Olise acaparó todas las miradas durante la victoria de Francia sobre Bélgica por 4-1 en la Liga de Naciones de la UEFA, después de entrar como suplente en el minuto 60 y dar la vuelta por completo al partido con dos goles y una asistencia, liderando a 'Les Bleus' hacia un emocionante triunfo tras ir por detrás en el marcador.

La actuación excepcional del extremo del Bayern de Múnich enardeció a la afición del Stade de France, que comenzó a corear: "Olise, ¡el Balón de Oro!", en una escena que recordó a los cánticos que acompañaron a Ousmane Dembélé antes de coronarse con el galardón en 2025.

Olise recibió numerosos elogios de la prensa internacional. El diario español 'Marca' lo calificó de "estrella", mientras que la 'Gazzetta dello Sport' italiana lo comparó con la leyenda Zinedine Zidane en su cobertura.

Zidane no quedó al margen de la ola de elogios, ya que dijo sobre el jugador del Bayern de Múnich: "Lo que hace es, sencillamente, excepcional", mientras que su compañero Andy Diouf alabó sus cualidades, asegurando que es un jugador de altísimo nivel y capaz de cambiar el rumbo de los partidos.

Tras el pitido final, Olise se mostró incómodo cuando le preguntaron por los cánticos de la afición que pedían concederle el Balón de Oro, y se limitó a decir: "No tengo nada que decir", antes de evitar profundizar más en el asunto y dirigirse al vestuario.

Pese a los focos que lo rodearon, el jugador de 24 años quiso destacar la faceta colectiva, al afirmar que Francia tuvo dificultades ante la compacta defensa belga, pero siguió presionando hasta darle la vuelta al resultado, elogiando también las ideas de Zidane y el nivel que mostró la selección a lo largo de los cuatro partidos.

Todo esto ocurre en un momento en el que Olise ya figura entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, junto a nombres destacados como Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, con la gala del galardón prevista en Londres el 26 de octubre.