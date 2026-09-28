Mohamed Ouahbi, seleccionador del combinado marroquí, alzó la bandera del desafío antes del duelo ante Lesoto, mañana martes, en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica, dentro de la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, insistiendo en la necesidad de afrontar el partido con el máximo nivel de concentración y seriedad, y de no utilizar las circunstancias que lo rodean como pretexto para cualquier tropiezo.

Marruecos afronta el encuentro en busca de una segunda victoria consecutiva, después de iniciar su recorrido en el Grupo 1 con un triunfo por dos goles a cero sobre Gabón, mientras que la selección de Lesoto trata de compensar su derrota ante Níger por 1-2.

El partido se disputa en el estadio Free State Toyota, en Bloemfontein, después de que la selección de Lesoto se viera obligada a trasladar el encuentro fuera de su territorio, al no cumplir sus estadios los criterios exigidos para albergar partidos internacionales.

Ouahbi señaló durante la rueda de prensa: "Ganamos el primer partido y ahora vamos a disputar el segundo, y, naturalmente, las circunstancias son distintas, por lo que debemos adaptarnos y mantener nuestra concentración en lo que hacemos bien, e intentar conseguir la victoria, con respeto hacia la selección de Lesoto, que ha evolucionado mucho durante los últimos años".

El seleccionador marroquí aseguró que las filas del combinado no sufren ausencias, salvo la de Nayef Aguerd, con quien el cuerpo técnico prefirió no arriesgar y continuar su programa de regreso a la competición, y precisó: "Todos están disponibles, salvo Aguerd, con quien preferimos que continúe el protocolo de regreso".









Ouahbi rechazó considerar la diferencia de ambiente o el terreno de juego como justificación para cualquier resultado negativo, y afirmó: "No se trata de buscar excusas. La temperatura es buena, pero, ya sea por el calor o por la calidad del terreno de juego, no podemos tener excusas. Debemos pensar únicamente en las soluciones que nos ayuden a ganar".

Ouahbi habló de los nuevos jugadores, asegurando que su proceso de integración avanza de forma gradual, y dijo: "Hay quien ha jugado, quien todavía no ha jugado, y quien jugará. Queremos que estos jugadores evolucionen, y también queremos verlos en el campo".

El seleccionador marroquí subrayó la importancia de dar a los elementos jóvenes la oportunidad de aprender y de cometer errores, y añadió: "Debemos permitirles tomar decisiones equivocadas cuando eso ocurra, y respetarlo, porque son jugadores jóvenes".

Ouahbi concluyó recalcando que centrarse en la selección marroquí y mejorar el rendimiento de un partido a otro es el camino para superar el duelo ante Lesoto, advirtiendo del peligro de caer en la trampa de subestimar el encuentro, y dijo: "La mejor manera de no subestimar el partido es estar plenamente concentrados, afrontarlo con seriedad y dar todo lo que tenemos para ganar".