Michael Olise, la estrella del Bayern Munich, rompió su silencio tras el fracaso de la selección de su país en la conquista del Mundial 2026 y su conformidad con el cuarto puesto, pese a que era uno de los grandes favoritos para hacerse con el título mundial.

La selección de Francia, dirigida por el técnico Didier Deschamps, ofreció una actuación magnífica al comienzo del torneo, del que se despidió en las semifinales al caer ante la selección de España, que luego se proclamaría campeona (2-0).

Deschamps dejó el banquillo de Francia tras la conclusión del Mundial, después de 14 años al frente de la dirección técnica de los Bleus, para ser reemplazado por Zinedine Zidane.

Olise dijo en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram: "No ganar el título es una gran decepción. No imaginábamos que este torneo terminaría de esta manera desde su inicio. Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido, y seguirá siendo, un sueño para mí".

Y añadió: "Aunque no pudimos levantar la copa, estoy orgulloso de haber logrado el récord del mayor número de asistencias en la historia del Mundial (7 asistencias). Pero, por encima de todo, hubiera preferido estar aquí para anunciar nuestra victoria en el Mundial, todos juntos, con mis compañeros de equipo, el cuerpo técnico, los entrenadores y todos los aficionados de la selección francesa".

Y prosiguió: "Este es el objetivo que seguirá motivándonos, y esperamos ofreceros en el futuro más momentos de alegría y recuerdos inolvidables. También quiero agradecer al entrenador por convocarme por primera vez a la selección nacional y por su confianza en mí incluso en los momentos más difíciles. Siempre estaré agradecido, y te deseo toda la suerte en el futuro, sea cual sea el camino que elijas. Gracias, Francia".







