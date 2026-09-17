Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, zanjó la polémica que rodeó a Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli en el último periodo, subrayando que la trayectoria del exmediocampista de Marruecos le otorga respeto y reconocimiento, pero no le concede privilegios en el proceso de selección, al tiempo que reafirmó su confianza en la estrella del Real Betis, pese al revuelo generado por la camiseta de apoyo a la ciudad de Ceuta.

Ouahbi anunció este jueves la lista de jugadores para disputar los duelos ante Gabón y Lesoto, dentro de las jornadas primera y segunda de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, además del partido amistoso frente a Ghana.

Ouahbi respondió, durante la rueda de prensa celebrada en el Complejo Mohamed VI, a las sorpresivas críticas que dirigió Sofyan Amrabat, exjugador de la selección, antes de anunciar su retirada del fútbol internacional.

Amrabat había hecho estallar una sorpresa de gran calibre, ya que anunció la semana pasada que se retiraría temporalmente de jugar con la camiseta de Marruecos.

En un extenso mensaje a través de su cuenta oficial en la plataforma Instagram, la estrella del Ajax de Ámsterdam escribió que no jugaría para la selección de Marruecos mientras esté Ouahbi.

En respuesta a ello, Ouahbi afirmó, según recogió el medio marroquí "Hesport", que Sofyan Amrabat aportó mucho a la selección de Marruecos durante los últimos años, insistiendo en la necesidad de no olvidar lo que aportó el jugador, y negando al mismo tiempo la existencia de cualquier desacuerdo o conflicto entre él y Amrabat o los miembros del cuerpo técnico de Marruecos.

Aclaró que el pasado le otorga al jugador respeto y reconocimiento, pero no le concede privilegios dentro de la selección, señalando que la situación actual y los minutos de juego que obtiene el jugador con su equipo se cuentan entre los criterios adoptados en el proceso de selección.

Ouahbi añadió que el problema en el caso de Amrabat se relaciona fundamentalmente con su escasa participación con su club en los partidos durante el último periodo, diciendo: "El problema en el caso del jugador está en los minutos de juego", en alusión a la importancia de la competitividad y la disponibilidad constante antes de la convocatoria a la selección nacional.

Ouahbi defiende a Ezzalzouli

Al hablar de la polémica que rodeó a Ezzalzouli, por vestir una camiseta que apoyaba a los habitantes de la ciudad de Ceuta, Ouahbi subrayó que ninguna parte puede poner en duda el amor del jugador por Marruecos, ni lo que aporta por la camiseta de la selección nacional.

El seleccionador de Marruecos señaló que Ezzalzouli regresó recientemente a los terrenos de juego tras un largo periodo de ausencia, y estaba entusiasmado por participar, lo que contribuyó, según su interpretación, a que el jugador no se fijara en la frase escrita en la camiseta ni en sus implicaciones.

Ouahbi insistió en la necesidad de tratar a Ezzalzouli y ayudarle a recuperar su nivel de forma gradual, y al mismo tiempo hizo un llamamiento a apoyar a los jugadores y a no mezclar los asuntos deportivos con la política.

Afirmó que la etapa actual requiere ayudar a los jugadores a volver a sus mejores niveles, especialmente a aquellos que atravesaron periodos difíciles o se alejaron de la competición.

El Villarreal y el Real Betis habían saltado al césped del estadio "La Cerámica" el pasado lunes vistiendo camisetas con el lema "Todos somos ceutíes", en una iniciativa de solidaridad con los habitantes de Ceuta.

La aparición de Ezzalzouli con la camiseta hizo que el jugador, nacido en Marruecos y criado en la ciudad española de Elche, sufriera una avalancha de críticas, insultos y amenazas por parte de seguidores marroquíes a través de las redes sociales, lo que le llevó a borrar la única foto que había publicado en su cuenta de "Instagram" en un intento de frenar la ola de ataques.

Los consejos de Ouahbi a los jugadores en el mercado

Respecto a los traspasos de jugadores durante el último periodo de fichajes veraniego, Ouahbi señaló que algunos nombres le consultaron sobre sus opciones, aclarando que trató de ofrecerles consejos que sirvieran a su interés personal y al interés de la selección nacional.

El seleccionador de Marruecos afirmó, al mismo tiempo, que los jugadores también están rodeados de personas que velan por sus intereses.

La selección de Marruecos recibe a su homóloga de Gabón el viernes 25 de septiembre en curso, en el césped del estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, antes de enfrentarse a la selección de Lesoto el martes siguiente en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica.

Además, Marruecos disputará un partido amistoso ante la selección de Ghana en la ciudad de Tánger el próximo 4 de octubre.

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