¿Se informó Ethan Nwaneri, con tan poca antelación, una vez más sobre lo seguro que está Niko Kovac en el cargo? No es descartable, al fin y al cabo el nuevo cedido del Arsenal ha tenido últimamente muy malas experiencias con los cambios de entrenador. En el Borussia Dortmund, adonde el atacante de 19 años llega cedido por una temporada desde el Arsenal sin opción de compra, puede estar seguro de una cosa: Kovac seguirá en el BVB y probablemente renovará su contrato antes de tiempo todavía este mismo año.

Así, el Borussia reacciona in extremis a la grave lesión de rodilla del fichaje Giannias Konstantelias. Y lo hace de forma adecuada: Nwaneri es uno de los talentos más prometedores de Inglaterra y posee un enorme potencial; además, con la cesión de un año, el BVB tampoco bloquea el regreso del griego, ausente durante meses.

Nwaneri, que jugó con Inglaterra desde la sub-16 hasta la sub-21 y marcó 27 goles en 58 partidos internacionales, pasó el último medio año de la pasada temporada en el Olympique de Marsella. Hasta entonces, solo había disputado doce partidos oficiales con los Gunners, un tercio de ellos como titular.

Getty Images

¿Por qué el Arsenal cedió a Ethan Nwaneri al Olympique de Marsella?

Eso también se debió a que el Arsenal utilizó al joven, desde el verano de 2025, en una posición más centrada, como una especie de mediapunta. Pero allí la competencia con Martin Ödegaard y con Eberechi Eze, fichado por mucho dinero, resultó ser demasiado grande.

El Arsenal decidió ceder a Nwaneri al OM porque allí trabajaba con Roberto De Zerbi «un increíble impulsor de jóvenes talentos y un entrenador realmente valiente», como dijo el técnico Mikel Arteta. «Creo que eso encaja con la forma de jugar y las cualidades que queremos para Ethan. Hay que lanzarlo ahí dentro, a la boca del lobo, a una cultura futbolística increíble, una atmósfera increíble y un gran club; eso le va a hacer muy bien. Va a ser una gran experiencia para él».

El español se equivocó: la cesión se convirtió en un fiasco para Nwaneri. En Marsella, donde tradicionalmente ya se oscila entre la euforia desbordante y el caos total, volvió a imponerse lo segundo. Tras largas desavenencias, De Zerbi dimitió en febrero, 20 días después de la llegada de Nwaneri.

IMAGO

Críticas a Ethan Nwaneri: «Otros jugadores han dado mucho más»

Hasta entonces ya había disputado cuatro partidos con el italiano, y en todos Nwaneri fue titular. Mejor aún: en su debut solo necesitó 13 minutos para marcar el 2-0 ante el líder Lens (3-1). «Ethan va a convertirse en un jugador top, de eso estoy seguro», dijo De Zerbi poco antes de su salida.

Después, todo se torció para Nwaneri. Tras los 215 minutos con De Zerbi, en el resto del tiempo con el nuevo entrenador Habib Beye solo sumó 197 minutos más, repartidos en siete partidos. El técnico de 48 años llegó incluso a criticar públicamente la falta de implicación de Nwaneri y dijo: «Es un buen jugador, pero tiene que darnos mucho más en el compromiso diario. Otros jugadores han dado mucho más. Primero tiene que acostumbrarse a la intensidad de la Ligue 1 y ser consciente de que ha llegado a un club de un nivel muy, muy alto».

Incluso pese a una larga lista de lesionados, Beye no hizo salir al cedido ni una sola vez de inicio. En cierto modo, eso perjudicó a su propio club, porque según L'Equipe el contrato de Nwaneri incluía una cláusula por la que el Marsella tenía que pagar menos al Arsenal por la cesión cuanto más jugara. Al mismo tiempo, el diario deportivo habló de una «persistente impresión de indiferencia» en Nwaneri a la vista de su papel de suplente.

Getty Images

Ethan Nwaneri es el jugador más joven utilizado en la historia de la Premier League

Sin embargo, la decepcionante etapa en el sur de Francia ha hecho crecer a Nwaneri a ojos de Arteta. Tras su regreso, el técnico le dedicó elogios en varias ocasiones. En julio dijo: «Sin duda, te abre los ojos sobre cómo puede evolucionar un jugador joven en tan poco tiempo y sobre lo que se puede sacar de una experiencia difícil y exigente en el extranjero. Lo ha hecho de forma brillante. Parece una persona completamente distinta».

Finalmente, Arteta dio minutos a Nwaneri en los cinco amistosos de pretemporada, en los que marcó dos goles, entre ellos uno en el 2-3 contra el BVB. Que el veterano técnico de los Gunners confía en él lo demostró muy pronto. En septiembre de 2022 hizo debutar en la Premier League al hijo, nacido en Londres, de padres nigerianos. A día de hoy, Nwaneri sigue siendo, con 15 años y 181 días, el jugador más joven que ha participado alguna vez en la máxima categoría del fútbol inglés. En el Arsenal superó así a Cesc Fàbregas.

Nwaneri, que llegó al Arsenal con ocho años y que ya jugaba en la sub-18 con 14, vivió su mejor etapa con el primer equipo en la temporada 2024/25. Sobre todo como sustituto de Bukayo Saka, lesionado durante más de tres meses, ofreció buenas actuaciones y firmó nueve goles y dos asistencias en 37 partidos oficiales. Hablando de Saka: en febrero de 2025, Nwaneri se convirtió, en una victoria por 2-0 ante el Leicester, en el jugador más joven desde que existen registros (2003/04) en completar cinco o más regates y dar una asistencia en un partido de la Premier League, arrebatándole ese récord a Saka.

Getty Images

BVB cedido Ethan Nwaneri: estas son sus fortalezas y debilidades

Sin embargo, Nwaneri no dio el siguiente salto. Hace poco, Arteta no estaba seguro de si el futuro inmediato de Nwaneri estaba realmente en el Arsenal. «Quiero que se quede en el club. Pero ¿qué es lo mejor para el jugador a medio y largo plazo? Ethan tiene que jugar al fútbol. Si se queda aquí, solo será porque podamos garantizarle esos minutos. De lo contrario, eso no es bueno para nadie», afirmó.

Sin cambios de entrenador y con Konstantelias lesionado, a Nwaneri le esperan en Dortmund muchas oportunidades de sumar minutos. Nwaneri se parece más a Konstantelias que al suministrador Konstantinos Karetsas. Su regate y su disparo preciso están entre sus mayores fortalezas.

Como tipo de jugador, Nwaneri representa un híbrido: un todocampista ofensivo zurdo entre la posición de mediapunta, el medio espacio derecho y el rol de extremo invertido. Tiene un gran sentido del espacio y también se muestra bastante resistente a la presión. Gracias a su conducción cerrada, sus rápidos cambios de dirección y sus hábiles fintas corporales, es capaz de resolver situaciones de juego cerradas. No se pega a la banda de forma clásica, sino que aprovecha su movilidad para meterse hacia dentro desde el medio espacio.

Getty Images

Tras el shock de Konstantelias: ¿qué puede aportar Ethan Nwaneri al BVB?

En el plano táctico, Nwaneri se distingue por su instinto para detectar dónde aparece el siguiente espacio libre y cómo ocuparlo de forma dinámica. Su posicionamiento flexible le convierte en un jugador difícil de controlar en ataque. Prefiere irse hacia dentro desde la derecha para iniciar ataques o generar él mismo peligro de gol. También es buena su combinación entre la preparación de la jugada y la finalización propia desde el medio espacio.

Nwaneri todavía debe mejorar el uso de su pie algo menos hábil. Tiende a descuidar un poco la pierna derecha en el regate y en el juego de pase, y no la utiliza con la suficiente frecuencia. Además, en el Arsenal también tuvo una y otra vez fases largas dentro de los partidos en las que no estaba tan metido en el juego.

El fútbol de Kovac, con la premisa de «defensa primero», tiene similitudes con el enfoque del Arsenal de Arteta. El paso a Dortmund supone para Nwaneri no solo más tiempo de juego, sino también más responsabilidad en el campo y en defensa. Además, los espacios y las opciones al contragolpe en la Bundesliga deberían venirle bien para dejar una impresión mayor que en Marsella.

En teoría, Nwaneri tiene todas las condiciones para aportar lo que le falta al Borussia tras el shock de Konstantelias: dinamismo, imprevisibilidad, profundidad y valentía para asumir riesgos. Para ello, sin embargo, deberá encontrar rápido su ritmo. En Marsella pagó el peaje del aprendizaje; ahora Dortmund debe ser para Nwaneri la prueba de madurez. Las condiciones están ahí: un entrenador que apuesta por él y un sistema que exige sus virtudes.

Ethan Nwaneri: su carrera como profesional, en resumen