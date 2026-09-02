¿Se informó Ethan Nwaneri de nuevo a tan corto plazo sobre lo seguro que está Niko Kovac en el cargo? No es descartable, al fin y al cabo la nueva cesión del Arsenal ha tenido últimamente muy malas experiencias con los cambios de entrenador. En el Borussia Dortmund, adonde el atacante de 19 años llega cedido por una temporada desde el Arsenal sin opción de compra, puede estar seguro de una cosa: Kovac seguirá en el BVB y probablemente renovará su contrato de forma anticipada este mismo año.

Así, la Borussia reacciona sobre la bocina a la grave lesión de rodilla del nuevo fichaje Giannias Konstantelias. Y lo hace de forma adecuada: Nwaneri es uno de los talentos más prometedores de Inglaterra y tiene un enorme potencial; además, con la cesión de un año, el BVB tampoco bloquea el regreso del griego, ausente durante meses.

Nwaneri, que jugó con Inglaterra desde la sub-16 hasta la sub-21 y marcó 27 goles en 58 partidos internacionales, pasó el último medio año de la pasada temporada en el Olympique de Marsella. Hasta entonces solo había disputado doce partidos oficiales con los Gunners, un tercio de ellos como titular.

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¿Por qué el Arsenal cedió a Ethan Nwaneri al Olympique de Marsella?

Eso también se debió a que el Arsenal utilizó al joven a partir del verano de 2025 en una posición más centrada, como una especie de mediapunta. Pero allí la competencia con Martin Ödegaard y Eberechi Eze, fichado por mucho dinero, resultó ser demasiado grande.

El Arsenal decidió ceder a Nwaneri al OM porque allí trabajaba Roberto De Zerbi, "un increíble impulsor de los jóvenes talentos y un entrenador realmente valiente", como dijo el técnico Mikel Arteta. "Creo que encaja con la forma de jugar y las cualidades que queremos para Ethan. Hay que lanzarlo ahí dentro, a la boca del lobo, a una cultura futbolística increíble, una atmósfera increíble y un gran club: eso le va a hacer muy bien. Va a ser una experiencia fantástica para él".

El español se equivocó y la cesión acabó siendo un fiasco para Nwaneri. En Marsella, donde tradicionalmente ya se vive entre la euforia sin límites y el caos más salvaje, volvió a imponerse lo segundo. Tras largas disputas, De Zerbi tiró la toalla en febrero, 20 días después de la llegada de Nwaneri.

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Críticas a Ethan Nwaneri: "Otros jugadores han dado mucho más"

Hasta entonces ya había disputado cuatro partidos con el italiano y Nwaneri fue titular en todos ellos. Mejor aún: en su debut solo necesitó 13 minutos para marcar el 2-0 ante el líder Lens (3-1). "Ethan va a convertirse en un jugador top, de eso estoy seguro", dijo De Zerbi poco antes de su dimisión.

A partir de ahí, todo se torció para Nwaneri. Después de sus 215 minutos con De Zerbi, en el tiempo restante con el nuevo entrenador Habib Beye solo sumó 197 minutos más, repartidos en siete partidos. El técnico de 48 años llegó incluso a criticar públicamente en algún momento la falta de compromiso de Nwaneri y dijo: "Es un buen jugador, pero tiene que darnos mucho más en el compromiso diario. Otros jugadores han dado mucho más. Primero tiene que acostumbrarse a la intensidad de la Ligue 1 y ser consciente de que ha llegado a un club de un nivel muy, muy alto".

Ni siquiera con una larga lista de lesionados Beye hizo jugar a la cesión ni una sola vez de inicio. De algún modo, eso perjudicó a su club, porque, según L'Equipe , el contrato de Nwaneri incluía una cláusula según la cual el Marsella tenía que pagar menos dinero de cesión al Arsenal cuanto más jugara. El diario deportivo escribió al mismo tiempo, a la vista de su papel de suplente, de una "persistente impresión de indiferencia" en Nwaneri.

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Ethan Nwaneri es el jugador más joven utilizado en la historia de la Premier League

Sin embargo, la decepcionante etapa en el sur de Francia sí hizo crecer a Nwaneri a ojos de Arteta. En varias ocasiones, el técnico le dedicó palabras de elogio tras su regreso. En julio dijo: "Sin duda te abre los ojos sobre cómo puede desarrollarse un jugador joven en tan poco tiempo y qué se puede sacar de una experiencia difícil y exigente en el extranjero. Él lo ha conseguido de forma brillante. Parece una persona completamente distinta".

Finalmente, Arteta dio minutos a Nwaneri en los cinco partidos de pretemporada, en los que marcó dos goles, entre ellos uno en el 2-3 contra el BVB. Que el técnico de los Gunners confía en él lo demostró muy pronto. En septiembre de 2022 hizo debutar en la Premier League al hijo, nacido en Londres, de padres nigerianos. A día de hoy, Nwaneri sigue siendo, con 15 años y 181 días, el jugador más joven que ha disputado un partido en la máxima categoría del fútbol inglés. En el Arsenal superó así a Cesc Fàbregas.

Nwaneri, que llegó al Arsenal con ocho años y que con 14 ya jugaba con el sub-18, vivió su mejor etapa con los profesionales en la temporada 2024/25. Sobre todo como sustituto de Bukayo Saka, lesionado durante más de tres meses, ofreció buenas actuaciones y firmó nueve goles y dos asistencias en 37 partidos oficiales. Hablando de Saka: en febrero de 2025, Nwaneri se convirtió, en una victoria por 2-0 ante el Leicester, en el jugador más joven desde que comenzaron los registros (2003/04) en completar cinco o más regates y dar una asistencia en un partido de la Premier League, arrebatándole ese récord a Saka.

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Ethan Nwaneri, cedido al BVB: estas son sus fortalezas y debilidades

Sin embargo, Nwaneri no dio después un salto mayor. Hace muy poco, Arteta no estaba seguro de si el futuro inmediato de Nwaneri estaba realmente en el Arsenal. "Quiero que se quede en el club. Pero, ¿qué es lo mejor para el jugador a medio y largo plazo? Ethan tiene que jugar al fútbol. Si se queda aquí, solo será porque podamos garantizarle esos minutos. De lo contrario, eso no es bueno para nadie", dijo.

Sin cambios de entrenador y con Konstantelias lesionado, a Nwaneri le esperan en Dortmund muchas oportunidades de sumar minutos. Nwaneri se parece más a Konstantelias que al asistente Konstantinos Karetsas. Su regate y su disparo preciso están entre sus mayores virtudes.

Por perfil, Nwaneri representa un híbrido: un todoterreno ofensivo zurdo entre la posición de mediapunta, el medio espacio derecho y el rol de extremo a pierna cambiada. Tiene una gran comprensión de los espacios y también se muestra bastante resistente a la presión. Gracias a su conducción corta, sus rápidos cambios de dirección y sus hábiles fintas corporales, es capaz de resolver situaciones de juego cerradas. No se pega a la banda de forma clásica, sino que aprovecha su movilidad para meterse hacia dentro desde el medio espacio.

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Tras el shock de Konstantelias: ¿qué puede aportar Ethan Nwaneri al BVB?

En el plano táctico, Nwaneri destaca por su instinto para detectar dónde aparecerá el siguiente espacio libre y cómo ocuparlo con dinamismo. Su posicionamiento flexible le hace difícil de controlar en ataque. Prefiere partir desde la derecha para irse hacia dentro, ya sea para iniciar ataques o para generar peligro por sí mismo. También es buena su combinación entre la preparación de la jugada y la finalización propia desde el medio espacio.

Nwaneri todavía tiene que mejorar el uso de su pie algo más débil. Tiende a descuidar un poco la pierna derecha en el regate y en el juego de pase, y no la utiliza con la suficiente frecuencia. Además, en el Arsenal también tuvo una y otra vez fases prolongadas de los partidos en las que no estaba tan metido en el juego.

El fútbol de Kovac, con la premisa de "la defensa primero", tiene similitudes con el enfoque del Arsenal de Arteta. Por ello, el paso a Dortmund significa para Nwaneri no solo más tiempo de juego, sino también más responsabilidad en el campo y en defensa. Además, los espacios y las opciones de contraataque en la Bundesliga deberían venirle bien para causar una mejor impresión que en Marsella.

En teoría, Nwaneri tiene todas las condiciones para aportar lo que le falta a la Borussia tras el shock de Konstantelias: dinamismo, imprevisibilidad, profundidad, valentía para asumir riesgos. Pero para ello debe encontrar rápido su ritmo. En Marsella pagó el aprendizaje; ahora Dortmund debe convertirse en la prueba de madurez para Nwaneri. Las condiciones están dadas: un entrenador que apuesta por él y un sistema que exige sus fortalezas.

Ethan Nwaneri: su carrera como profesional, de un vistazo