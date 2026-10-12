«Tuve una conversación muy franca con Nick, a quien considero un futbolista excelente, con muchas cualidades diferentes», explicó Jaissle, de 38 años.

Preguntado por si Woltemade no había querido asumir el papel de aspirante en los Magpies, Jaissle explicó: «Como he dicho, le comunicamos con toda claridad cuál era su situación en el equipo en ese momento, también teniendo en cuenta nuestra forma de jugar, con una presión alta, y entonces había uno o dos jugadores que estaban un poco por delante». Por eso, Woltemade decidió salir cedido para conseguir los minutos de juego que esperaba en otro club.

Pese a su salida temporal, el entrenador sigue contando a medio plazo con el delantero de 1,98 metros. Los dos clubes no acordaron ninguna opción de compra.

«Lo valoro mucho y, por supuesto, sigue siendo jugador nuestro, porque solo está cedido», aclaró Jaissle. El contrato del diestro con el Newcastle se extiende hasta 2031, por lo que, tal como están las cosas, el próximo año volverá a intentarlo en la isla.

En el plano deportivo, sin embargo, el nuevo comienzo del delantero en la Serie A está siendo muy complicado. Woltemade todavía no termina de arrancar en Turín. Aun así, recientemente recibió una señal positiva de un compañero.

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Randal Kolo Muani elogia la presencia de Nick Woltemade en la Juventus

En el reciente empate 1-1 contra el Cagliari Calcio, el partido no cambió de rumbo hasta la entrada del alemán. Su compañero de ataque Randal Kolo Muani cabeceó a la red, en el segundo palo y en el minuto 81, un centro de Kerim Alajbegovic para lograr el empate. Poco después, un remate suyo de primeras se estrelló en la parte inferior del larguero.

El delantero francés se benefició claramente de la presencia física del alemán, ya que en la recta final no tuvo que jugar como único punta. «El entrenador dijo en el descanso que teníamos mucha posesión y que debíamos llevar el balón al área con centros, porque había muchos jugadores allí. Cuando entró Woltemade, tuvimos más ocasiones y las cosas fueron mucho mejor que en la primera parte, aunque todavía podemos mejorar», dijo Kolo Muani.

«Cuando Nick se coloca en el centro, como es alto, puede aguantar el balón y mantener ocupados a los defensas. Eso me da más libertad para moverme y recibir el balón. Para mí es mucho mejor», añadió el exjugador del Eintracht de Fráncfort.

Woltemade fichó por los Magpies en el verano de 2025 procedente del VfB Stuttgart por 75 millones de euros, pero no pudo cumplir las altas expectativas en la Premier League. Al poco tiempo, se desvaneció la expectación en torno al jugador, internacional alemán en 14 ocasiones.