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El Rennes ha despedido a Franck Haise tras cinco partidos sin ganar entre todas las competiciones. Es el último técnico que pierde su puesto en una convulsa temporada de la Ligue 1. La derrota del jueves por 3-1 ante el NEC en la Europa League fue la gota que colmó el vaso para un equipo que aspiraba a luchar por una plaza en la Champions League. Tres miembros del cuerpo técnico se harán cargo del equipo de forma provisional.

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El Rennes se separa de Haise

El Rennes confirmó el viernes la destitución de Haise como entrenador, así como la salida de sus ayudantes Johann Ramare y Lilian Nalis. La decisión llegó un día después de la derrota por 3-1 ante el NEC en la Europa League , que amplió a cinco partidos su racha sin ganar entre todas las competiciones.

Foot Mercato y L'Equipe habían informado horas antes de que la continuidad de Haise estaba en peligro, según recogió Get French Football News. El Rennes no gana desde que derrotó al Estrasburgo por 3-0 el 25 de octubre y, según se apuntaba, Haise había perdido el apoyo de parte del vestuario.

La última víctima de las turbulencias en la Ligue 1

Haise es el último nombre de una lista cada vez más larga de entrenadores de la Ligue 1 que han perdido su puesto esta temporada. El Lens despidió a Dino Toppmoller en septiembre tras solo cuatro partidos de liga y se separó de su sucesor, Yannick Cahuzac, el 12 de noviembre, después de una contundente derrota por 9-1 en la Champions League.

El Le Havre destituyó a Didier Digard el 31 de octubre tras nueve partidos de Ligue 1 sin ganar, pero el Lens lo contrató dos semanas después. Por su parte, el Estrasburgo sustituyó la semana pasada a Hugo Oliveira por Vitor Matos, exentrenador del Swansea.

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Las expectativas no se han cumplido

El Rennes comenzó la temporada con la expectativa de luchar por una plaza en la Champions League tras reforzar su plantilla y mantener a su entrenador, pero la campaña se ha torcido. Haise, que llegó a mitad de la temporada pasada y clasificó al club para la Europa League, se marcha con el Rennes noveno en la Ligue 1.

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Su campaña europea también se ha estancado: solo ha logrado una victoria en la fase de liga, ante el OFI Creta. Según las informaciones, la continuidad del presidente del club, Arnaud Pouille, también está en peligro tras la mala racha.

Tres miembros del cuerpo técnico asumen el mando de forma provisional

Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre y Herve Sekli se harán cargo del equipo de forma provisional, empezando por la visita del domingo al Toulouse.

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El Rennes debe encontrar ahora un sustituto permanente para intentar enderezar una temporada que se ha torcido rápidamente.