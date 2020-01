Otro salvadoreño jugará en Bolivia

Erick Rivera, exjugador del Santa Tecla, firmará con un equipo de la Primera División.

Erick Rivera, exjugador del Santa Tecla, encontró un espacio en la Primera División de , para seguir los pasos de Roberto Domínguez, quien se enroló con el Bolívar, equipo más importante de ese país y jugará en el 2020.

El delantero fue recomendado por Cristian Díaz, quien recientemente salió campeón con el Jorge Wilstermann: "Fueron los que me abrieron las puertas. A ellos les comentaron que necesitaban un delantero y con ojos cerrados me tomaron a mí. Luego me llamó un agente, me quedé asombrado, con duda, me preguntaba '¿será o no será?' y luego me habló el presidente del equipo".

Rivera también comentó que viajará a Bolivia en las próximas horas, ya que la dirigencia del equipo le envió los boletos de avión, a su llegada firmará contrato y se unirá a la pretemporada, ya que el torneo arranca el próximo 27 de enero.