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Los servicios médicos del Bayern de Múnich siguen trabajando a pleno rendimiento mientras el líder de la Bundesliga afronta otra baja importante por lesión. El club confirmó el domingo que el polivalente centrocampista Konrad Laimer estará un largo periodo de baja tras un exigente encuentro en el norte de Alemania.

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Confirmada una grave lesión de tobillo

El Bayern de Múnich ha anunciado oficialmente que Laimer sufrió una luxación de un tendón en el tobillo derecho durante el partido en el Volksparkstadion . El jugador, de 29 años, entró como suplente en la segunda parte, en el minuto 52, pero tuvo que ser sustituido a falta de tres minutos para el pitido final. Los servicios médicos confirmaron el diagnóstico el domingo por la mañana, un duro golpe para la profundidad de la plantilla de Vincent Kompany en un periodo de calendario apretado tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.

Según el comunicado oficial del club, el polivalente internacional austriaco estará de baja por el momento mientras se prepara para una intervención médica inmediata. El club ofreció una breve actualización a través de sus canales oficiales: «Konrad Laimer sufrió una luxación de un tendón en el tobillo derecho en el partido de Bundesliga contra el Hamburger SV y deberá someterse a una operación. El internacional austriaco estará de baja por el momento».

Se espera una larga recuperación

Según Sky Germany, aunque el club no ha fijado públicamente una fecha para su regreso, la naturaleza de la operación apunta a una larga ausencia. Las informaciones indican que la operación de Laimer estaba programada para el domingo, con el fin de iniciar de inmediato el proceso de recuperación. El objetivo es que el jugador pueda comenzar la rehabilitación cuanto antes, aunque se espera que tarde varios meses, y no semanas, en recuperar su plena forma.

Las estimaciones apuntan a que el centrocampista podría estar aproximadamente tres meses de baja, dependiendo de cómo responda su cuerpo a la operación y a la fisioterapia posterior. Para Kompany, perder a un jugador tan fiable y polivalente supone un gran problema táctico, especialmente por la capacidad de Laimer para cubrir la baja de Joshua Kimmich o jugar de lateral derecho cuando es necesario.

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Crece la preocupación de Kompany por las lesiones

La lesión de Laimer llega en un momento especialmente inoportuno para el Bayern, ya que la enfermería ya empieza a llenarse de jugadores del primer equipo. El club confirmó recientemente que Jamal Musiala ha sufrido una lesión muscular, mientras que otros futbolistas importantes, como Serge Gnabry y Alphonso Davies, acaban de reincorporarse a los entrenamientos con el grupo. Este nuevo contratiempo reduce aún más las opciones de una plantilla que pelea por mantenerse en lo más alto de la Bundesliga y afronta también las exigencias de la Copa de Alemania y la Champions League.

El empate sin goles en Hamburgo ya se consideraba una oportunidad perdida para afianzar su posición al frente de la clasificación, y la baja de Laimer empeora aún más el balance del fin de semana.

La atención se centra en la Copa de Alemania

El Bayern no tiene mucho tiempo para lamentar la ausencia de Laimer: se acerca un duelo crucial de octavos de final de la Copa de Alemania contra el Hertha Berlín. El cuerpo técnico tendrá que evaluar rápidamente quién puede cubrir el hueco táctico en el centro del campo, especialmente porque el equipo necesita recuperar el acierto de cara a portería tras quedarse sin marcar en Hamburgo. Las rotaciones serán fundamentales, pero, sin Laimer, las opciones de dar descanso a los titulares más fatigados se han reducido considerablemente de cara a esta próxima eliminatoria.