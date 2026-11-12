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El Manchester United ha destituido a su entrenador, Michael Carrick, tras un desastroso inicio de temporada en la Premier League. Sin embargo, una destacada asociación de aficionados del club ha señalado rápidamente a los propietarios como responsables y ha exigido que rindan cuentas de inmediato por la crisis que atraviesa Old Trafford.

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Carrick, destituido tras un pésimo inicio en la Premier League

El Manchester United ha destituido a Carrick cuando apenas se han disputado diez partidos de la nueva temporada de la Premier League. El club ocupa actualmente puestos de descenso tras lograr una sola victoria en el campeonato nacional. Los directivos del club se reunieron el miércoles en Mónaco con el propietario minoritario Jim Ratcliffe para decidir el futuro del entrenador.

Un comunicado oficial posterior confirmó la decisión, extremadamente difícil, de hacer un cambio para alcanzar sus objetivos. Pese a su rápida salida, el Manchester United rindió homenaje al excentrocampista como leyenda del club. Sin embargo, su marcha ha provocado de inmediato duras críticas de la afición a la estructura del club en Old Trafford.

La asociación de aficionados dirige su ira contra los propietarios del club

El Manchester United Supporters’ Trust (MUST) reaccionó rápidamente a la destitución y describió la decisión como otro momento desolador para el club. La asociación sostuvo que los problemas de fondo radican en la cúpula, no en el banquillo.

«La marcha de Michael Carrick marca otro momento desolador para el Manchester United», señaló un comunicado de MUST. «Le agradecemos su trabajo y que devolviera la esperanza durante la segunda mitad de la temporada pasada. Su prestigio entre los aficionados permanece intacto».

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«La razón por la que los aficionados del Manchester United han seguido apoyando a Michael Carrick en las últimas semanas es que saben que la responsabilidad de los problemas del United no recae principalmente en él ni, de hecho, en sus predecesores en el banquillo».

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«La responsabilidad recae en los propietarios. La adquisición del club por parte de los Glazer, financiada con deuda, sigue siendo una carga. Cuando llegó INEOS, prometió excelencia deportiva, pero, con los repetidos cambios en la dirección deportiva, hemos visto todo lo contrario».

Crecen las divisiones y la frustración en Old Trafford

La frustración ha ido en aumento tanto en la grada como sobre el terreno de juego en las últimas semanas. El defensa Lisandro Martinez criticó especialmente a la cúpula por no respaldar a Carrick en el mercado de fichajes tras la reciente derrota del equipo en la Champions League ante el Atlético de Madrid.

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MUST también señaló un deterioro más profundo en el club y destacó los abucheos sin precedentes y las políticas agresivas de venta de entradas. La asociación afirmó que los aficionados se ven obligados a pagar las consecuencias de la mala gestión de la directiva.

«Ha llegado el momento de que los propietarios den explicaciones y asuman responsabilidades», afirmó MUST. «Pero el descontento en el United no se limita a lo que ocurre sobre el terreno de juego. Ni mucho menos».

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«Las políticas agresivas de venta de entradas han deteriorado aún más la relación con los aficionados. Tratar a los seguidores fieles principalmente como una fuente de ingresos socava su identidad y el vínculo con el equipo que mantiene vivo su apoyo en los momentos difíciles. Se está pidiendo a los aficionados que paguen las consecuencias de la mala gestión de los propietarios, así como sus planes para el estadio, mediante precios más altos y menos derechos».

Pochettino se perfila como próximo entrenador

La directiva del United debe actuar ahora con rapidez para nombrar a un sucesor capaz. El exentrenador del Tottenham y del Chelsea Mauricio Pochettino, que actualmente dirige a la selección masculina de Estados Unidos, es un firme candidato a asumir el cargo. El próximo entrenador se encontrará con un club dividido y una plantilla que necesita resultados inmediatos para salir de la zona de descenso.