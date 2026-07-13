Otro jugador clave del Feyenoord podría marcharse: ya negocian con un club alemán

La salida de Timon Wellenreuther del Feyenoord es cada vez más probable. Según Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, el VfL Wolfsburgo y el club de Róterdam negocian su traspaso.

El fin de semana pasado quedó claro que el portero quiere marcharse tras saber que no le renovarán el contrato.

Su contrato vence en 2027, así que el club solo podrá recibir una indemnización si lo traspasa este verano.

El domingo se confirmó el interés del Wolfsburgo, que lo sitúa como prioridad tras descender de la Bundesliga.

El lunes por la noche Plettenberg confirmó que las negociaciones entre ambos clubes ya han comenzado y que el guardameta es la máxima prioridad del Wolfsburgo para su portería.

Mientras tanto, el Feyenoord busca un sustituto desde hace meses: Tjark Ernst, del Hertha BSC, es el candidato favorito para ser el nuevo portero. Según Kicker, al guardameta berlinés le atrae la idea de fichar por el club de Róterdam.

Wellenreuther llegó al Feyenoord en 2023 y ha conquistado todos los títulos nacionales. Ha jugado 125 partidos con el club y ha dejado su portería a cero en 37 ocasiones.