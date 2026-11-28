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Harry Maguire se perderá la visita del Manchester United al Newcastle del miércoles tras recibir su quinta tarjeta amarilla de la temporada en la Premier League durante la derrota por 4-0 en casa ante el Brentford. La sanción supone otro golpe para Mauricio Pochettino, que aún busca su primera victoria al frente del United y cuyo equipo ha encajado al menos dos goles en siete partes consecutivas.

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Maguire vio la amarilla al final de la goleada ante el Brentford

Maguire ha sido sancionado con un partido tras ver la amarilla por una entrada a destiempo sobre Dango Ouattara en el minuto 86 de la derrota del sábado en Old Trafford, cuando el Brentford ya ganaba por 3-0. Según informa The Sun, era la quinta amonestación del defensa esta temporada en la Premier League, lo que acarrea una sanción automática.

Los jugadores que reciben cinco tarjetas amarillas en los primeros 19 partidos de liga de su equipo son sancionados con un encuentro, y Maguire ha alcanzado esa cifra tras solo 12 jornadas. Ya había visto la amarilla ante el Everton, el Manchester City, el Bournemouth y el Chelsea.

Se agravan los problemas defensivos del United

El jugador de 33 años se perderá la visita a St James' Park, lo que complica aún más los planes de Pochettino en defensa. Tras el doblete de Callum Wilson y los goles de Kristoffer Ajer y Kevin Schade en los minutos finales, el United ha encajado al menos dos goles en siete partes consecutivas de la Premier League. Es el primer equipo en la historia de la competición al que le sucede.

Maguire pasó una tarde complicada ante el Brentford, que puso en evidencia la defensa del United al contragolpe. El futuro del internacional inglés también es incierto, ya que, según se informa, cada vez parece menos probable que el club ejerza la opción de ampliar su contrato un año más.

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Pochettino sigue buscando su primera victoria

Pochettino solo ha logrado un empate en sus tres primeros partidos al frente del equipo. Cayó por 4-0 ante el Liverpool, en un encuentro en el que Leny Yoro fue expulsado , antes de empatar 2-2 con el Sporting en la Champions League. El United sigue 19.º en la Premier League, con solo ocho puntos.

Podría caer al último puesto si el Crystal Palace vence al Hull el domingo. La derrota ante el Brentford también amplió a 10 partidos su racha sin ganar en liga, algo que no le sucedía desde enero de 1990.

El United visitará ahora al Newcastle

Pochettino debe encontrar una solución para el centro de la defensa de cara a la visita del miércoles al Newcastle, antes de que el Coventry visite Old Trafford el próximo fin de semana en un partido que ya parece imprescindible ganar para un United en apuros.