Otro giro inesperado en el «Spygate»: el propietario del Hull City exige justicia

El dueño del Hull City, Acun Ilicali, advirtió que demandará si su equipo no gana la final de los play-offs el sábado, tras el incidente del «Spygate».

El Middlesbrough perdió la semifinal contra el Southampton, pero jugará la final ante el Hull City en Wembley tras la descalificación de los Saints por espiar su entrenamiento.

Southampton admitió su culpa, pero esta semana anunció que estudiará más acciones legales. El club consideró la sanción justa, aunque desproporcionada.

Sin embargo, el dueño del Hull City, Acun Ilicali, considera «increíble» que el Middlesbrough haya podido regresar a los play-offs. «Solo queremos justicia. Si la justicia desaparece, nadie disfrutará ya del fútbol», declaró a la BBC.

«Si la falta era tan grave como para echar a un club de los ‘play-offs’, ¿por qué no pararon la semifinal, investigaron, descalificaron al Southampton y metieron al Wrexham?», afirmó un combativo Ilicali.

“Que readmitan a un equipo eliminado es una decisión increíblemente errónea”, zanjó.

El partido se jugará a las 16:30; el ganador ascenderá a la máxima categoría junto a Ipswich Town y Coventry City.