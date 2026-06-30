Otro fracaso catalán: el Barcelona pierde a su talento tras cuatro años de brillantez

Salma Paralluelo, de 22 años, deja el Barcelona tras no renovar su contrato. La delantera española busca nuevo destino en Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Según «Mundo Deportivo», su marcha se preveía desde hace semanas y ahora es oficial, mientras varios clubes europeos y estadounidenses pujan por ficharla.

Tras cuatro temporadas de éxitos, Paraluelo deja el Barcelona, donde pasó de promesa a pilar con 14 títulos: tres Champions, 4 Ligas, 3 Copas de la Reina y 4 Supercopas de España.

Llegó en 2022 procedente del Villarreal tras destacar con el Zaragoza y las categorías inferiores de España, momento en que dejó el atletismo para dedicarse íntegramente al fútbol.

A nivel internacional, Paraluelo destacó al llevar a España a ganar el Mundial Sub-17 en 2018, Después brilló en el Mundial Sub-20 y llegó a la absoluta pese a una grave lesión de ligamentos; regresó con fuerza y se consolidó como estrella.

En total, disputó 131 partidos con el Barça, marcó 72 goles y mostró gran versatilidad en ataque. La 2023-2024 fue su mejor campaña: 34 goles en 36 partidos.