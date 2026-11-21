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Tras la baja de Kvicha Kvaratskhelia, el campeón de la Champions League teme ahora por Desire Doue: el delantero fue retirado en camilla y entre lágrimas durante la visita a Niza.

En el minuto 38, su rodilla derecha cedió al cambiar de dirección sin intervención de ningún rival. Doue cayó al suelo, gritó de dolor y tenía lágrimas en los ojos. Poco después, el internacional francés fue retirado en camilla entre los aplausos de todos los jugadores, los aficionados e incluso el árbitro.

Para el entrenador Luis Enrique, «es evidente que se trata de una lesión grave. Así es la vida de un profesional al más alto nivel. Hay que aceptarlo y estoy seguro de que se recuperará bien y volverá aún más fuerte».

El español Ferran Torres, héroe de una final del Mundial, entró en lugar de Doue. Unos diez minutos antes, Doue, que había sido decisivo en los dos triunfos del conjunto parisino en la Champions League en 2025 y 2026, aún celebraba: en el minuto 32 marcó el 2-1 para el líder de la Ligue 1. Antes, Senny Mayulu (31) había igualado el gol con el que Mohamed Amoura (8) adelantó a los locales.

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Kvicha Kvaratskhelia estará mucho tiempo de baja por una rotura del ligamento cruzado

Aunque aún no hay un diagnóstico oficial, las imágenes hacen temer una lesión grave de rodilla y una larga baja para el internacional francés. Sería el segundo revés muy duro para el conjunto parisino esta temporada. Hace algo más de cuatro semanas, Kvicha Kvaratskhelia, otra estrella del ataque del equipo francés, sufrió una rotura del ligamento cruzado y podría estar de baja hasta la próxima primavera .

Al menos, el PSG pudo imponerse a domicilio en Niza. Torres, sustituto de Doue, marcó el 3-1 para el favorito tras una asistencia de Ousmane Dembele (85), antes de que Ali Abdi, del Niza, estableciera el resultado definitivo bien avanzado el tiempo añadido (90+5). Gracias a su octava victoria consecutiva, el equipo de Luis Enrique conservó el liderato de la Ligue 1.