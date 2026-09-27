"Sinceramente, no creo que solo desde este año esté al nivel para ganar el Balón de Oro, eso ya viene de antes", dijo Yamal al periódico inglés, y añadió: "Todo el mundo lo sabe y todos saben que soy un jugador que marca la diferencia. Creo que algunos piensan: Lamine tiene 19 años, ganará el Balón de Oro algún día, así que mejor se lo damos a otro".

Preguntado por cómo quiere imponerse a la competencia, el extremo añadió: "Simplemente tengo que ganar, ganar y volver a ganar, y llegará un momento en el que ya no habrá debate. Habrá gente a la que le encante y otra que diga: Es un fanfarrón. Y eso es normal".

En particular, Yamal y Kylian Mbappe (Real Madrid) se habían vuelto a colocar en el foco en las últimas semanas con un cuestionable autobombo. Un error, opinó recientemente el exjefe del Balón de Oro Pascal Ferré al diario francés Le Parisien : "Cuando digo que se puede perder el Balón de Oro en el plano de la comunicación, me refiero a que un jugador está en el centro de atención de una manera desagradable y transmite a los votantes la impresión de que están siendo empujados a tomar una decisión. Este tipo de revuelo que algunas personas montan puede acabar irritando a los votantes. Porque en ese punto la manipulación se vuelve bastante evidente".

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Balón de Oro: ¿Qué jugadores figuran entre los favoritos?

Sin mencionar los nombres de Yamal o Mbappe, advirtió sobre los peligros de una autopromoción forzada: "Los votantes no son ingenuos. Tienen tanto la experiencia como la capacidad de juicio necesarias para valorar y evaluar a un jugador sin tener que escuchar diez o quince veces que es el mejor".

Además de las dos estrellas ofensivas y del máximo goleador del Bayern, Harry Kane, también hay otros protagonistas muy bien considerados. Entre ellos figuran el vigente ganador Ousmane Dembele, del campeón de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, así como el director de juego español Rodri, que tras sus actuaciones decisivas en la Copa del Mundo se ha marchado del Manchester City al FC Barcelona.

La 70.ª edición de la entrega del Balón de Oro está programada para el lunes 26 de octubre y trae consigo una novedad especial. Con motivo del aniversario, la prestigiosa gala se celebrará por primera vez no en París, sino en Londres. Los organizadores anunciaron la sede a finales de mayo.