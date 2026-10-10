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SID
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Otra vez caos meteorológico: el sprint de la Fórmula 1 en Singapur, aplazado

El inicio del último sprint del año en la Fórmula 1 en Singapur se retrasa debido a las fuertes lluvias.

Según comunicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) justo antes del inicio previsto a las 17.00 horas locales (11.00 horas CEST), todavía había demasiada agua en la pista en las curvas dos y tres del circuito urbano. Aún no está claro cuánto durará el retraso.

La semana pasada, la Fórmula 1 vivió un debacle en Malasia debido a la lluvia. Por unos ajustes especiales de lluvia, numerosos coches no pudieron volver a acelerar en la vuelta de formación o incluso se quedaron parados. Solo tras una adaptación del software pudo comenzar la carrera con una hora y media de retraso.

Después del sprint, por la tarde (15.00 horas CEST/Sky) también debería celebrarse la clasificación para el Gran Premio.

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