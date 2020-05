Osvaldo Blanco no olvida su gol ante Tigres

El delantero colombiano recuerda ese gol como los mejores de su carrera.

Osvaldo Blanco le anotó a Tigres el 19 de febrero pasado, en el triunfo 2-1 de Alianza en el juego realizado en territorio salvadoreño por Liga de Campeones CONCACAF, correspondiente a la ida de octavos de final.



“Ese fue un gol muy importante. Creo que ha sido de los que más disfruté en mi carrera por todo lo que significaba, por el roce que había tenido con Carlos Salcedo, el central de ellos, por todo lo que él me había dicho. Fue satisfactorio, porque el equipo estaba haciendo un buen trabajo y lo merecía”, indicó Blanco.



“Marvin tiene una visión de juego muy impresionante. Me miró, lo miré y me tiró el balón. La pelota era más rápido que el central Salcedo. Vi cuando me salía (Nahuel) Guzmán y ahí justo se la piqué un poquito para marcar”, recordó el delantero colombiano.