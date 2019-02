Osorio rompió el silencio: "El fútbol está plagado de delincuentes"

El Profe no pudo quedarse callado ante las graves denuncias respecto a coimas por el fichaje de un jugador.

Una ola de denuncias y escándalos envuelven al colombiano Juan Carlos Osorio, que está en el centro de las miradas luego de que el representante de jugadores Miguel Zelada, anunciara que le demandará ante el TAS por el cobro de una supuesta comisión en el fichaje de Pablo Zeballos a Atlético Nacional en el año 2014.

Pero estos rumores fueron aclarados por el propio Juan Carlos Osorio, que se cansó de las acusaciones y dijo: “El mundo del fútbol está plagado con delincuentes como este personaje”, refiriéndose a Zelada y luego agregó: “Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. A ese señor lo demandaron por ladrón y él me quiere involucrar para desviar esa demanda. A Zelada no lo conozco y lo más importante es la versión del jugador que lo desautorizó públicamente”.

Por su parte el jugador en cuestión, Pablo Zeballos, aseguró que: "Eso es totalmente falso. Juan Carlos Osorio es una persona intachable y deben valorarlo más en Colombia. El ‘profe’ es una persona extraordinaria y correcta que va de frente y sin necesidad alguna de llegar a eso, y como profesional es de los mejores con los que he trabajado en mi carrera”.