Oscar Gloukh mantuvo una buena conversación con Jordi Cruijff y quedó con una impresión muy clara

La primera temporada de Oscar Gloukh en el Ajax no fue como esperaba, así que el centrocampista habló con el nuevo director técnico, Jordi Cruijff, según declaró al Algemeen Dagblad.

Sin embargo, la charla apenas trató de fútbol: «Cruijff cree que el temperamento israelí se parece al español», explica Gloukh. «Los dos hablamos con las manos y nos enfadamos o emocionamos rápido. Jordi me dijo: “Cuando te veo en el partido, te entiendo”».

Gloukh se identificó con esas palabras y conserva un buen recuerdo de la charla. «Es cierto. A veces en el campo parezco frustrado o decepcionado, pero es solo mi necesidad de demostrar mi valía».

Aunque pasó más tiempo del que esperaba en el banquillo en su primera temporada en los Países Bajos, no piensa marcharse del Ajax de inmediato. De hecho, ha aprovechado sus vacaciones para fijarse nuevos objetivos.

«En este segundo año debo ser titular, eso es clave. Siempre quiero el balón, aunque tenga un rival detrás. Nunca me escondo. Si gano la confianza, todo irá bien. Soy optimista», concluye Gloukh.

Por eso, marcharse no está en sus planes: «Me centro por completo en el Ajax. Me quedo, a menos que el club decida lo contrario».

El miércoles fue titular en el amistoso contra el VfL Bochum (1-1) y participó en la jugada del 1-0 de Caio Henrique.