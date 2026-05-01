Oscar Gloukh habla con sinceridad sobre su primera temporada en el Ajax: «Esperaba...»

El Ajax debe recuperar el trono del fútbol holandés, afirma Oscar Gloukh en una entrevista con la NOS.

El club pagó casi 15 millones de euros al RB Salzburgo por su fichaje el verano pasado. En vísperas del gran partido contra el PSV, repasa su temporada de debut.

«Esperaba jugar más, pero sabía que había competencia. Debo aprovechar la oportunidad cuando se presente», reconoce.

En 36 partidos oficiales con el club ha marcado nueve goles y dado seis asistencias.

Se exige más a sí mismo y a sus compañeros: «Debemos ser los mejores de los Países Bajos y la próxima temporada pelear por títulos. Quiero ganar uno aquí».

Pese a los resultados decepcionantes, se siente a gusto en Ámsterdam. «Me encanta la ciudad y el fútbol. Si eres feliz fuera del campo, eso se refleja también en el terreno de juego».

Su contrato con el Ajax vence en 2030. El sábado recibe al PSV, equipo al que ya le marcó en septiembre.