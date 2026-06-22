Óscar García, un día después de dejar el Ajax, ya tiene nuevo trabajo

Óscar García fichará pronto como entrenador del Pogon Szczecin, según el medio polaco Meczyki.

El domingo, el Ajax anunció el fin inmediato de su relación con García y le deseó suerte.

El Pogon terminó noveno la temporada pasada en la máxima categoría polaca.

Según Meczyki, su llegada garantiza la primera incorporación del verano: el delantero de 33 años Jean-Pierre Nsame, del Legia de Varsovia, que García quiere fichar.

García, nombrado técnico del Jong Ajax tras la llegada de Jordi Cruijff como director técnico, pronto ascendió.

Cruyff destituyó al interino Fred Grim meses antes del final y puso a García en su lugar.

Con él al frente, el Ajax terminó quinto en la VriendenLoterij Eredivisie y luego ganó los play-offs para acceder a la fase previa de la Conference League.