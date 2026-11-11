Óscar García quiere renunciar a una enorme suma de dinero para poder dejar a su empleador

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Óscar García sigue siendo el gran tema de conversación en Croacia. El entrenador español, que trabajó en el Ajax la pasada temporada, está en el punto de mira del Dinamo Zagreb, pero su club, el Pogón, no le permite marcharse.

Óscar García llegó al Ajax el pasado invierno. Jordi Cruyff lo nombró responsable del filial.

García hizo un mejor trabajo que su predecesor al frente del Jong Ajax y, tras unas semanas, pasó al primer equipo, donde Fred Grim fue destituido.

Después, García llevó al Ajax a los play-offs para disputar competiciones europeas y ganó aquel minitorneo. Sin embargo, el español tuvo que dejar el club de Ámsterdam al término de la temporada.

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Pronto encontró un nuevo equipo en el Pogón, situado entonces a mitad de tabla. Ahora ocupa el cuarto puesto de la Ekstraklasa y el buen rendimiento de García, por encima de las expectativas, también llamó la atención del Dinamo Zagreb.

El club croata ya intentó ficharlo en octubre, sin éxito. El presidente del Pogón se enfureció cuando se enteró de que García incluso había alcanzado un acuerdo personal con los croatas.

Ahora, varios medios de Polonia y Croacia afirman que García llegó a ofrecer devolver 150.000 euros al Pogón para poder convertirse en entrenador del Dinamo Zagreb. Sin embargo, el presidente estaba demasiado enfadado y rechazó la propuesta.

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Según TVP Spor, el culebrón aún no ha terminado. El Dinamo Zagreb intentará de nuevo fichar a García en invierno.