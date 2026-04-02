Óscar García no tiene piedad con el Ajax: «Tiene que demostrar que es mejor»

Óscar García habló el jueves por la tarde, durante la rueda de prensa del Ajax, sobre el papel actual de Oscar Gloukh. El entrenador español reconoce que el fichaje millonario quiere jugar más a menudo.

García, nombrado en marzo, habla regularmente con Gloukh. «Le gusta jugar por la izquierda o detrás del delantero en un sistema 4-2-3-1. Gloukh es un jugador con cualidades y puede jugar en diferentes posiciones».

Según García, el hecho de que Gloukh no juegue siempre se debe principalmente a él mismo. «Un jugador debe demostrar que es mejor que los demás. No solo ante mí, sino también ante los entrenadores anteriores. Hay que mejorar y trabajar duro para cambiar la situación».

García sigue considerando a Gloukh un buen jugador. «Es un jugador peligroso cerca de la portería, pero el fútbol es más que eso».

Que Gloukh le haya costado al Ajax casi 15 millones de euros no influye en su política de selección. «Para mí es simplemente un jugador más de la plantilla. Si queremos utilizarlo, tiene que estar preparado y demostrar su valía».

Gloukh, de 22 años, ha disputado hasta ahora 33 partidos con el Ajax. En ellos ha marcado ocho goles y ha dado cinco asistencias.

Gloukh presenta, por tanto, unas estadísticas excelentes. Sin embargo, cada vez es más dudoso que siga jugando en el Ajax la próxima temporada.