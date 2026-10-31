Óscar García ha repasado su breve etapa como entrenador del Ajax en una entrevista con NU.nl. El español cree que sacó el máximo partido a ese periodo, aunque también está convencido de que esta temporada lo habría hecho mucho mejor.

García fue nombrado en marzo por el director técnico Jordi Cruyff para sustituir a Fred Grim. Su misión era asegurar la clasificación para competiciones europeas. «Saqué todo el partido posible a la plantilla», considera ahora García.

«Cuando me nombraron, en el club tenían mucho miedo de no clasificarse ni siquiera para competiciones europeas. Al final, quizá no lo hicimos de manera perfecta, pero sí bien. Si el objetivo de un club es jugar la Champions League, necesita una plantilla para ello y un equipo capaz de rendir con regularidad. Eso requiere calidad, pero también continuidad y un rumbo claro dentro del club. Esta temporada sí cuentan con ello».

Cruyff invirtió mucho en la plantilla el verano pasado y formó un equipo que debía luchar por el título desde el primer momento. «Conocía los planes de Jordi», explica García. «No sabía cuántos jugadores llegarían, pero sí que quizá ficharía a medio equipo y formaría una plantilla capaz de ser campeona».

«Entonces también dije: “Conmigo o con otro entrenador, el Ajax será campeón la próxima temporada”. Puede que todavía no lo estén demostrando, pero serán campeones esta temporada. Con esta plantilla lo habría hecho un 100 % mejor que la temporada pasada», sostiene.

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García también quería quedarse, pero Cruyff decidió apostar por Míchel Sánchez. «Si no recibes noticias en las últimas semanas de la competición, es que han elegido a otra persona. Así funciona el fútbol. Dos días después del último partido me enteré de que se había acabado. Por supuesto, fue una gran decepción para mí».

Sin embargo, García no se arrepiente de haber decidido ayudar al Ajax. «No, ahora tomaría la misma decisión. En aquel momento era una gran oportunidad para mí. Por supuesto, la situación cambió después, pero no puedo arrepentirme. El Ajax es un club fantástico».

Actualmente, García es el entrenador del Pogon Szczecin polaco. El club comparte el tercer puesto en la liga y lleva diez partidos invicto.